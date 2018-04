Startuje soutěž o sto zájezdů na koncert Robbieho Wiliamse

Denně se budou rozdávat stovky cen – každý den totiž vyhrává každá 100. správná SMS odpověď na soutěžní otázku. Ve finále, kam postupují všechny správné odpovědi, se bude rozdávat celkem 100 zájezdů na koncert Robbieho Williamse v irském Dublinu, kde show světové hudební megastar proběhne v příštím roce.

Velká soutěž o Robbie Williamsovi se skládá z denních kol a velkého finále. Pro vstup do hry je potřeba odeslat SMS ve tvaru „HRA“ na telefonní číslo 5511. Poté účastník obdrží esemeskou jednoduchou otázku, která se váže k Robbie Williamsovi. Pokud odpoví správně – SMS je opět potřeba zaslat na číslo 5511 – a zároveň je tato SMS zaznamenána jako stá v pořadí, získává některou z denních cen

Své štěstí při boji o denní výhry může zkusit soutěžící opakovaně, maximálně však 200krát v jednom dni. V denním kole přitom může každý účastník vyhrát až dvě ceny. V případě, že je sice SMS odpověď správná, ale její pořadové číslo je od 1 do 99, není nic ztraceno. Hráč totiž automaticky postupuje do finále. To se bude konat 27. prosince a v něm čeká na 100 nejšťastnějších hlavní cena v podobě zájezdu do irského Dublinu, který bude jednou ze zastávek v rámci Robbieho nadcházející koncertní šňůry.

Všechny soutěžní otázky souvisí s Robbie Williamsem, ale na jejich zodpovězení není třeba být skalním fanouškem světové hudební megastar. Správnou odpověď na „V jaké skupině Robbie začínal? – t-zones nebo Také That“ – zná jistě každý. Odeslání SMS na číslo 5511 je zpoplatněno dle tarifu každého účastníka soutěže. Příchozí SMS nejsou účtovány.