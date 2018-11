Na smartphony za dumpingové ceny čekaly v Hradci stovky lidí celou noc

Slavnostní otevření s přestřihnutím pásky bylo naplánováno na páteční desátou hodinu dopolední, ovšem první zájemci se u královéhradeckého obchodního centra Aupark začali scházet už ve čtvrtek večer. Telefony a příslušenství se slevou více než 90 procent pro prvních několik desítek zájemců byly hodně lákavé.

V pátek ráno se fronta od vstupu do obchodního centra přesunula dovnitř přímo před prodejnu. Obchodní centrum kvůli tomu dokonce otevřelo o několik hodin dříve, než je obvyklé. Hlavní shluk zájemců byl těsně před vchodem do nového Mi Storu, fronta se nicméně vinula až k eskalátoru, po něm do prvního patra a dále ještě za nejbližší roh. Odhadem bylo zájemců několik stovek.

Největší zájem byl samozřejmě o výrazně zlevněných 30 kusů modelu Note 5, ti nejrychlejší jej získali za pouhých 499 korun namísto původních 4 790 korun. Z lidí, kteří stáli ve frontě jako první, šel pro toto xiaomi prakticky každý. Našli se mezi nimi ovšem i zájemci o další produkty ze sortimentu Xiaomi, který je po celý den plošně zlevněný o 30 procent. Jeden z prvních zájemců si tak třeba pořídil zlevněnou koloběžku Mi Electric Scooter.

Po celou dobu byl přítomen moderátor, hostesky lidem ve frontě dávaly možnost hrát na kole štěstí o další ceny a zároveň i rozdávaly kousky dortu ve tvaru loga výrobce. Český distributor totiž zároveň slaví i první výročí na tuzemském trhu.

Akci ovšem v pátek dopoledne narušil jedinec, který si s sebou donesl paralyzér a údajně jej i proti někomu použil. Zástupci obchodního centra k tomuto incidentu vydali následující prohlášení: „Hezký den všem, útočník s paralyzérem byl naší ochrankou dopaden a předán policii, poškozený se může obrátit na linku 158, jelikož se přímo v Auparku neohlásil. Nikdo nebyl zraněn. Děkujeme.“

Celkem na zájemce čekalo 911 zlevněných produktů: