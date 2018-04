App Store nově dovolí stáhnout starší verze aplikací

S uvedením nové verze iOS si nového systému vždy plnou měrou užijí pouze majitelé posledních dvou generací iPhonu. Nový systém je totiž kromě přidaných funkcí hardwarově vždy o něco náročnější, a proto bývají verze pro starší iPhony také očesány o některé funkce. A letos tomu v případě 64bitového iOS 7 není jinak.

Spolu se zvýšenými nároky na provoz pak vznikaly také problémy s instalací některých aplikací. Pokud totiž chtěl majitel staršího iPhonu nainstalovat aplikaci, která byla aktualizována, systém jej vypoklonkoval hláškou, že aplikace nepodporuje starší verzi systému.

To se nyní změnilo a lidé v takové situaci dostávají možnost stáhnout si poslední kompatibilní verzi se systémem v daném iOS zařízení. To většina uživatelů jistě uvítá i za cenu toho, že ona starší verze aplikace nemusí nabízet všechny funkce naposledy vydané verze.

Apple v tiskové zprávě uvádí, že pokud vývojáři nechtějí u svých aplikací tuto možnost nabízet, mohou ji v nastavení svého účtu v dané sekci deaktivovat.

Možnost stáhnout starší verze aplikaci totiž nemá jen pozitiva, jak se může na první pohled zdát. Komunita vývojářů totiž upozorňuje, že starší verze aplikací mohou obsahovat chyby, které jsou vyřešeny jen ve verzi novější.

Sami vývojáři totiž nemají možnost do systému přeuložit starší verzi aplikace, u které by případné chyby opravili. Uživatel s neaktuální verzí iOS si tak může stáhnout problémovou aplikaci, ovšem vývojáři nemají nástroj, jak chyby v programu opravit. Nikde však není psáno, že jim Apple takový nástroj v budoucnu neposkytne. Pak by možnost stáhnout do zařízení se starším iOS poslední kompatibilní verzi aplikace byla bezchybnou novinkou.