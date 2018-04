Starší odolný android má stále co nabídnout. Recenze Motorola Defy

Motorola Defy se na českém trhu objevila v rámci snah znovu etablovat tuto kdysi oblíbenou značku na českém trhu. Přichází s ročním zpožděním, do svých prodejen ji například vzal na milost operátor Vodafone.

Defy je velmi slušně vybavený smartphone s androidem, se starší verzí systému ale nepatří na špičku produkce. Přesto nabízí něco, co málokterá konkurence: je to odolný přístroj, který vydrží nějaké to polití vodou a hrubší zacházení.

Konkurenty má Defy v tomto případě jenom dva: Sony Ericsson Xperia Active a Samsung Galaxy Xcover. Oba se na náš trh teprve chystají. A Motorola jim bude čelit vylepšeným modelem Defy+, který by měl brzy zamířit i na náš trh. Dnešní test berte jako malou ochutnávku.

Plusy a mínusy Proč koupit? odolná konstrukce

přijatelná cena

solidní výbava

Proč nekoupit? pouze anglický systém

starší verze androidu

prostředí Motoblur Kdy? V prodeji Za kolik? 6 500 Kč

Původní Defy přesto zůstane pro mnoho českých uživatelů nedostupný. Důvodem je fakt, že telefon je k dispozici pouze v anglické lokalizaci a česky na uživatele nemluví. Vylepšený Defy+ by už česky umět měl.

Vzhled a konstrukce – nenápadné brnění

Motorola Defy na první pohled nevypadá jako kdovíjaký obrněnec. O tom, že by měla vydržet půl hodiny metr pod vodou a že jí nevadí prach, nasvědčují až některé detaily. Těmi jsou především gumové krytky, které utěsňují sluchátkový konektor na vrchu a microUSB konektor na levém boku.

Bližší zkoumání odhalí trojici šroubů na každém rohu. Těžko říci, jestli je to funkční řešení, které má telefonu dodat na pevnosti, nebo zda Motorola v tomto případě hrála trochu na efekt. To jsou ale jediné prvky, které vypovídají o tom, že Defy není úplně obyčejný smartphone.

Oproti konkurenci v podobě Xperie Active a Samsungu Galaxy Xcover má tak Defy výhodu: vzhledově se tváří jako běžný dotykový mobil. Modelu nelze upřít určitou eleganci.

Vzhled je elegantní a nenápadný, příliš nevypovídá o zaměření mobilu. K ještě větším kladům patří samotná konstrukce telefonu: je velmi pevná a použité materiály se tváří odolně. Zadní kryt drží na svém místě posuvná pojistka. Kryt má velmi zajímavou konstrukci: v odemčeném stavu je vlastně trochu prohnutý, takže když jej k telefonu připevníte, musíte použít mírnou sílu. Toto předpětí krytu zajišťuje, že pevně sedí na místě a nevydá ani hlásku. Sejmutý kryt odhalí i pryžové těsnění okolo baterie. Konstrukce zabraňuje vniknutí vody do útrob přístroje.

O Defy se tedy nemusíte příliš bát i při všemožných sportovních aktivitách. Konkrétní certifikace odolnosti zní IP67. Přístroj je prachutěsný a vydrží bez újmy metr pod vodou půl hodiny. Certifikace ale neříká nic o mechanické odolnosti, v této kategorii Defy asi přežije více než většina konkurentů, ale nezničitelná rozhodně není. Jen pro úplnost, displej kryje sklo Gorilla Glass, které je odolnější vůči poškrábání.

V ruce působí Defy příjemným dojmem, hezky padne do dlaně. Mohou za to i rozměry, které jsou na hony vzdálené dnešním smartphonům s obřími displeji. Defy měří 107 × 57 × 13,4 mm a hmotnost činí přijatelných 118 gramů. To jsou na odolný telefon slušné hodnoty.

Displej a ovládání – motoblur je všude

Kapacitní displej s úhlopříčkou 3,7 palce a technologií TFT-LCD není žádným výstřelkem nejmodernější techniky a nebyl jím ani v době uvedení modelu na celosvětový trh. Motorole se z něj ale podařilo dostat vcelku živé barvy a jeho předností je jemnost zobrazení. Nabízí rozlišení 854 × 480 pixelů, se kterým si musí vystačit i telefony s podstatně větší úhlopříčkou. Displej nabízí i slušnou čitelnost na přímém slunečním světle.

Motorola u řady svých androidích přístrojů vsází na svou vlastní uživatelskou nadstavbu Motoblur. Na první pohled je to jenom trochu pozměněná základní verze androidu – někde na půl cesty mezi TouchWiz od Samsungu a úplnou změnou v podobě HTC Sense. Jenže uživatelské prostředí je celým androidem v telefonu doslova prolezlé, takže v důsledku je Motoblur zhruba stejně agresivní jako Sense.

Motoblur se vyznačuje až pastelově barevnými widgety a animacemi, kterými uživatele zdržuje, i když si v nastavení telefonu veškeré animace vypne. Úvodní obrazovku dělí Motoblur až na sedm stran pro widgety, ve spodní části se pak vždy nachází trojice ikon: telefon, menu a kontakty. Jde o zdvojení, protože do menu se lze dostat také senzorovou klávesou home pod displejem a telefonní aplikace umí v kontaktech vyhledávat.

Na to, že v Defy běží starší Android 2.2 a telefon pohání 800 MHz procesor, je prostředí v telefonu příjemně svižné. O to se pravděpodobně zasloužila paměť RAM, která má kapacitu 512 MB.

Baterie – záleží na vytížení

Motorola Defy má baterii se slušnou kapacitou 1 540 mAh a výrobce slibuje až 238 hodin na příjmu. To je pochopitelně utopická hodnota, reálná výdrž se pohybuje v úplně jiných relacích. Jako většina chytrých telefonů neustále připojených k internetu dovede Defy svou zásobu energie spotřebovat i za den. To už ale musíte telefonu hodně "naložit". Při běžném používání by neměl být problém dostat se na dva dny na jedno nabití, což můžeme považovat za lepší standard. Známe ale uživatele, který se s Defy připojuje k internetu pouze doma přes wi-fi a jinak data nepoužívá. Výdrž pak vyskočí i na pět dnů, někdy více, na jedno nabití.

Telefonování a zprávy – swype si neužijete

Telefonní funkce Motoroly Defy jsou trochu v zajetí prostředí Motoblur, tentokrát ale spíše v dobrém slova smyslu. Například telefonní aplikace umí vyhledávat vyťukáváním na numerické klávesnici, což mnohá modernější konkurence neumí. Karty kontaktů poskytnou na své druhé straně také přehled veškeré komunikace s daným kontaktem, což je opět příjemné.

Pro zprávy má Motoblur společnou schránku, SMS i e-maily se mohou objevovat pod ikonou Messaging. Jenže telefon má také aplikaci e-mail, která schraňuje maily z různých zdrojů.

Potíž je trochu v tom, že pokud si do telefonu ručně nastavíte Gmail při aktivaci, tady po vás bude chtít telefon schránku znovu. A ouha, ona už v telefonu jednou existuje, takže ji sem nepřidá. Řešením je gmail v nastavení účtů zrušit a přidat jej sem, pokud toužíte po tom mít všechny své maily na jednom místě. Aplikace si dále poradí s Exchange účty nebo zprávami z Facebooku.

Pro psaní zpráv nabízí Motorola technologii Swype. Jelikož se ale u nás Defy prodává jen v anglické verzi, prediktivního slovníku pro psaní tahy prstem si moc neužijete, česká slova jsou mu cizí. Klávesnice je pohodlná, ale nijak nevybočuje z průměru. Pokud toužíte po vibrační odezvě kláves, je nutné vypnout swype klávesnici a používat klasickou systémovou klávesnici.

Organizace a data – trenér v základu

Běžná výbava jako HSPA, wi-fi nebo GPS je pro Motorolu Defy samozřejmostí, stejně jako základní aplikace v podobě kalkulačky, kalendáře, úkolovníku nebo budíků. Navíc Defy nabízí například správce souborů, správce běžících aplikací, aplikaci Car Dock pro snadné ovládání v autě a také kancelářský balík Quickoffice pro prohlížení kancelářských dokumentů.

Zajímavostí je aplikace Phone Portal, která umožňuje spravovat obsah v telefonu z PC třeba přes wi-fi. Je to jakási obdoba KiesAir od Samsungu. V menu také najdeme aplikaci 3G Mobile Hotspot, která udělá z telefonu wi-fi hotspot.

Outdoorovému zaměření telefonu odpovídá tréninková aplikace CardioTrainer. Může sledovat především vaše výkony při běhu nebo chůzi, ale i řadě dalších sportů (na výběr je třeba i box nebo lyžování). Počítá ušlou nebo uběhlou trasu, dovede ji zobrazovat v Google mapách a počítá váš výdej energie. Aplikace nabízí různé módy tréninků a možnost soutěžit s dalšími uživateli. S příslušenstvím, které je nutné dokoupit, pak získá aplikace ještě více funkcí, jako například schopnost monitorovat srdeční tep.

Zábava – běžný průměr

V zábavní oblasti jsou běžné aplikace jako Facebook, YouTube nebo základní hudební přehrávač. Videopřehrávač se schopností přehrát třeba DivX video jsme ale v Defy hledali marně. Telefon umí sdílet multimediální soubory přes wi-fi pomocí technologie DLNA. Pro vášnivé čtenáře je přímo v telefonu předinstalována aplikace Amazon Kindle, která vám zajistí přístup k vašemu Kindle účtu.

Fotoaparát Defy má rozlišení pět megapixelů, automatické ostření i přisvětlovací diodu. Práci s ním trochu kazí strohé a přesto podivné uživatelské prostředí a minimum možností nastavení. Fotí se pouze spouští na displeji, mechanickou spoušť fotoaparát nemá.

Kvalita pořízených snímků je spíše podprůměrná, obzvláště snímky v horších světelných podmínkách nedopadají dobře. Dioda je slabá a kvalitně osvětlí jen blízké předměty, na vzdálenost zhruba jednoho a půl metru už její účinnost rapidně klesá.

Shrnutí – zajímavý odolňák

Motorola Defy je vlastně stále jediným odolným smartphonem na našem trhu. Brzy jí ale přibudou konkurenti: Sony Ericsson Xperia Arc a Samsung Galaxy Xcover. Tyto přístroje nabídnou lepší výbavu a modernější verze Androidu. Motorola by brzy měla kontrovat vylepšeným modelem Defy+.

U obou konkurentů také hodně záleží na tom, jakou výrobci nastaví cenu. V současnosti se Defy u operátora Vodafone prodává za 6 377 korun bez dotace. To není ani málo, ani hodně.

Za danou cenu dnes seženeme i vybavenější přístroje, ale ty rozhodně nebudou tak odolné jako Defy. Do příchodu výše zmíněné dvojice tak Defy zůstává vlastně jedinou variantou, jak si pořídit odolný android.

Řada zákazníků si ale raději ještě nějakou dobu počká, velkou nevýhodou Defy je absence češtiny. Ta bude pro mnohé hlavní překážkou. Spíš než cokoli jiného je tak Defy pozvánkou na budoucí souboj trojice odolných přístrojů na našem trhu.

Motorola Defy a konkurence