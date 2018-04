Starší bezdrátové telefony skončí

Český telekomunikační úřad rozhodl o ukončení provozování analogových aplikací CT1 a CT1+ v pásmu 900 MHz a o postupném ukončení provozování digitálních aplikací CT2 ve stejném pásmu. Od 31. 12. 2002 bude prodej bezdrátových telefonů pracujících v těchto standardech zakázán, jejich používání je však povoleno do konce roku 2007. Od příštího roku byste na pultech obchodů měli najít jenom bezdrátové telefony pracující v digitálním standardu DECT.

Směrnice ČTÚ se řídí rozhodnutím Výboru pro elektronickou komunikaci (ECC; součást organizační struktury Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ CEPT), který 15.11.2001 schválil usnesení o ukončení provozu bezdrátových telefonů pracujících ve standardu CT1, CT1+ a CT2.

uvolněná pásma CT1 CT1+ CT2 914 - 915 / 959 - 960 MHz 885 - 887 / 930 - 932 MHz 864 - 868 MHz

Co je DECT?

Systém bezdrátových telefonů evropské normy DECT (Digital European Cordless Telephone; po rozšíření mimo evropská území Digital Enhanced Cordless Telephone) je digitální radiový telefonní systém s vysokou hustotou kanálů. Pracuje v pásmu 1800 MHz a navazuje na digitální stadard CT2, který funguje v pásmu 900 MHz. Standard DECT je definován poměrně volně, a proto se skupina výrobců dohodla na dodatku DECT GAP (Generic Access Profile). Tento dodatek stanovuje, že zařízení jednotlivých výrobců spolu mají vzájemně komunikovat - například sluchátko se může přihlásit na základnovou stanici jiného výrobce. Díky tomuto dodatku je také možné předávání alfanumerických informací na displej sluchátek všech výrobců, přepojování a využívání dalších funkcí, které jsou potřebné především v síti několika radiozákladen. Přenos hlasu v systému DECT je zabezpečen šifrováním a obdobnými mechanismy autentifikace a verifkace jako v síti GSM, takže hovor nelze odposlouchávat ani využívat neoprávněně přihlášený terminál. Systém DECT umožňuje, aby sluchátka pracovala buď s jednou radiozákladnou (klasický bezdráový telefon), nebo v buňkové síti, kde je radiozákladen více. Jejich radiový signál se překrývá (celulární síť obdobná síti GSM). I při zachování nízkého vysílacího výkonu (10m W) je možné pokrýt velké areály. Více se o technologii DECT dočtete zde.

Proč budou standardy CT1, CT1+ a CT2 zakázány?

Důvodem zákazu je vytvoření podmínek pro rozšíření služeb GSM v rámci tzv. pásma E-GSM. Starší standardy pracovaly v blízkosti spektra vyčleněného pro GSM standard využívá pro příjem pásmo 890 - 915 MHz, pro vysílání pásmo 935 - 960 MHz. Rozšířené GSM pásmo (E-GSM; Extended GSM) je verze GSM posílená o 10 MHz - pásmo pro příjem 880 - 915 MHz, pásmo pro vysílání 925 - 960 MHz. Oněch 2 x 10 MHz by po roce 2007 nemohlo zkvalitnit vlastnosti GSM sítí. Pokud by totiž ČTÚ tyto frekvence skutečně přidělil mobilním operátorům, znamenalo by to zvýšení počtu přenosových kanálů o 50. Rozestup nosných vln je 200 kHz, do uvolněných 20 Mhz se tedy vejde 50 kanálů pro obousměrný přenos. Díky většímu počtu kanálů se zvýší kapacita sítě a omezí se rušení (interference).

Pokud si v současné době koupíte bezdrátový telefon pracující ve stanardu CT1, CT1+ CT2, počítejte s tím, že ho budete moci používat pouze do konce roku 2007. Doporučujeme vám proto koupit si telefon s digitálním standardem DECT GAP, který má mnohem větší možnosti; tento systém se navíc stává celoevropskou normou. Používání nehomologovaného telefonu může být pokutováno, výše postihu se různí podle toho, jak závažné problémy jste používáním neschváleného přístroje způsobili. Jde však často o sumu v řádu desetitisíců. Pokud si nejste jisti, zda váš bezdrátový telefon normy ČTÚ splňuje, podívejte se na seznam schválených přístrojů.

