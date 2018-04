Starosti se SONY CMD-Z1 a jejich profesionálně neprofesionální řešení

Taky se Vám stalo, že Vaše Z1 totálně zatuhla ? Na displaji se rozsvítí všechny grafické body, kterými display disponuje a telefon nereaguje vůbec na nic, ani na vypnutí zeleným posuvným tlačítkem ? Jestli ano, tak doufejte, že problém je jenom ve Vaší baterii. Ta se totiž konstrukterům poněkud nepovedla, protože je asi o 1/2 mm menší, než je velikost vymezeného prostoru uvnitř telefonu.

Problém s baterií lze vyřešit jednoduše (avšak u telefonu za 24.000,- velmi nechutně): obvod baterie vyztužte asi 3mi vrstvami isolepy na obou dvou delších bočních stranách. Zamezí se tak pohybu baterie uvnitř pouzdra a problémům s přerušováním napájení v důsledku prudkých pohybů, na které je Z1 tak háklivá (povšimněte si, jak moc lze uvnitř telefonu při otevřeném víku s baterií hýbat !!!)

A co se zamrzlým přístrojem, který vůbec na nic nereaguje ? Věřte mi, byla to naprosto zbytečná cesta do servisu, protože profesionálové neudělali nic jiného, než je popsáno tady:

vyndejte baterii (tím přístroj násilím vypnete) přesvědčte se, že žádný ze dvou pozlacených kontaktů na spodní straně telefonu není zapadlý! baterii opět vložte do telefonu zavřete víko při stále vypnutém telefonu stiskněte tlačítka [C] a [4] a při takto stisknuté kombinaci ještě telefon zapněte zeleným šoupátkem. Objeví se Vám seznam jazyků, které Z1 umí. všechny klávesy opět uvolněte (telefon se vypne) znovu telefon zapněte, avšak již běžnou cestou (jen zeleným šoupátkem)

Provedli jste studený restart počítače - pardon, telefonu pochopitelně. Ten ztratí všechna Vámi zvolená nastavení (jako hlasitost a typ zvonění, způsob volby sítě, nastavení budíku i hodin, příjem SMSCB, mód, Fax/Data i počítadla hovorů), prakticky jako Factory Settings. Tento restart pochopitelně neovlivní PIN, telefonní seznam, ani síťově nastavené funkce - čekaní na další hovor, přesměrování atp.)

Těžko posoudit, je-li toto důvod pro vrácení či výměnu telefonu, nebo alespoň baterie (nikdy jsem se o to nepokoušel). Tento ‘zamrzlý stav’ je vedle nefunkčního mikrofonu nejčastěji se vyskytující defekt Z1 (nejčastěji však vůbec neznamená ČASTO !

Vaše zkušenosti se zamrzáváním či jinými problémy by nás zajímaly, znáte-li další fígly určitě se ozvěte...