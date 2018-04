Stařičká Škoda 120 se proslaví ve světě. Microsoft ji použil ve své reklamě

Rozbitá motorka, poničený stánek s ovocem, vybouraný cyklista. To vše se objevuje jako motiv v televizní reklamě na nový mobilní operační systém Windows Phone 7.

S heslem "it's time for a phone to save us from our phones", tedy "je čas na telefon, který nás zachrání od našich telefonů" chce reklama naznačit, že lidé tráví příliš mnoho času se svými složitými mobily.

Zapomínají pak na své okolí a nedávají pozor, co se kolem nich děje. Pak z toho může být jak rozsypaná bedna s jablky, tak i nabourané auto. A právě do této role dosadili tvůrci reklamy letitou Škodu 120. Objeví se v samém závěru minutového spotu.

Na serveru YouTube zaznamenala reklama už 400 tisíc přehrání a tento počet samozřejmě neustále roste.

Není to poprvé, co si památný automobil československé výroby zahrál ve videu, které znali uživatelé na celém světě. Britská kapela The Prodigy Škodu 120 například použila ve svém videoklipu ke skladbě Baby's Got a Temper.