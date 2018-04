Staré zákazníky RadioMobil nemá rád?

Přetože EuroTel i RadioMobil zahájili tažení za zvýšení počtu klientů, kteří používají tarifní program, nemají jejich zákazníci, používající staré tarify (s nečíselnými názvy), na růžích ustláno. Jejich operátor je totiž ignoruje při všech cenových zvýhodněních, která v poslední době nabízí.

Příkladů není málo. Majitelé tarifů Ekonom, Aktiv, Manažer i Diamant si nemohou aktivovat rozšíření služeb Paegas Nej, Hit, Víkend, ani nemohou využít volání do hlasové schránky zdarma. Jediná výhoda, kterou jim RadioMobil přiznal (a která spíše než k úspoře slouží k zvyšování počtu klientů), je možnost získat Partner karty.

Proč ta nelibost? Především proto, že si RadioMobil spočítal, že majitelé starších tarifů (jejichž držení bylo vzhledem k licenci závazné, jsou to také „výherní tarify“) mají telefonování příliš laciné a snaží se všemi dostupnými prostředky klienty dotlačit ke změně tarifu na nové tarify Paegas 20-300.

Podívejme se na malé srovnání starých a nových tarifů:

Tarif/Služba Ekonom Ekonom Nonstop Paegas 20 20 Nonstop Paušál 414 Kč 517 Kč 310 Kč 471 Kč Volné minuty 30 30 20 20 SMS 1,05 1.05 2,10 2,10 Paegas 2,6 Kč 2,10 Kč 5 Kč (2,6 mimo špičku) 3,9 Kč (2,10 mimo špičku) Oskar 11 Kč 5,30 Kč 5,9 / 5,3 Kč 4,6 / 4,2 Kč EuroTel 10 / 5,30 Kč 4,20 Kč 5,9 / 5,3 Kč 4,6 / 4,2 Kč Pevné telefony 8,9 / 4,2 / 2,1 Kč 8,9 / 4,2 / 2,1 Kč 8,9 / 4,2 Kč 7,2 / 3,4 Kč Hlasová schránka 3,20 Kč 1,6 Kč Zdarma Zdarma

Za lomítkem je cena mimo špičku případně v noci. Jak vidíte, zejména srovnání tarifu Ekonom Nonstop a Paegas 20 Nonstop zcela jasně vyznívá pro starší tarif Ekonom Nonstop. Když si odmyslíme poloviční cenu SMS zprávy (pro mnohé jasný důvod) a o polovinu vyšší množství volných minut (a pamětníci jistě se slzou v oku vzpomenou dalších 20 minut zdarma mimo špičku, které RadioMobil po dvou letech Ekonom tarifu odebral), potěší hlavně podstatně levnější volání v síti Paegas a do síte EuroTelu. Ve volání do sítě Oskar a do pevné sítě je sice rozdíl v neprospěch Ekonomu, ale do těchto sítí se volá méně.

Tarif Ekonom Nonstop je jako dělaný pro volání mezi telefony Paegas a EuroTel. Příhodnější cenu za volání do Paegasu ve špičce nenajdeme nikde a volání do EuroTelu nenabídne laciněji ani současný nejvyšší tarif Paegas 300.

Proč nepřejít na nové tarify?

Hlavním důvodem zůstává cenová nevýhodnost nových tarifů ve srovnání s těmi starými. Podobné disproporce, ačkoliv ne tolik viditelné, jsou totiž i mezi ostatními tarify, jako je Manager versus Paegas 120 a Diamant versus Paegas 300.

Ukazuje se také, že mnoho zákazníků RadioMobilu jednoduše nevěří, že jeho nové tarify budou výhodnější. Oslovili jsme e-mailem několik desítek majitelů starších tarifů a ukázalo se, že většina z nich nemá takřka žádné srovnání mezi jejich tarifem a novým tarifním ekvivalentem. Přesto přechod na nový tarif paušálně odmítají. Většina z nich jako hlavní důvod vyjádřila přesvědčení, že nový tarif výhodnější nebude, a to přes to, že jeho podobu zpravidla ani neznali.

Vysvětlení je dle mého soudu jednoduché – většina ze starších zákazníků má v paměti někoho ze známých, kdo přešel z tarifu Manager na jiný tarif, aby zjistil, že platí o několik stokorun měsíčně více. Takto se varování o nevýhodnosti přechodu na nové tarify rozšířilo velmi dobře a doporučení známých a přátel má, jak známo, značnou váhu v rozhodování lidí.

Je třeba mít na paměti, že RadioMobil má plné právo měnit tarify po dohodě s ČTÚ, jak se mu zachce. Co vás chrání před absolutní zvůlí jednoho operátora, jsou tržní mechanismy – a ty v okamžiku, kdy tu máme tři rovnocenné operátory, fungují velmi dobře.