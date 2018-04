Staré Twist tarify končí, jejich uživatele firma převede na nevýhodné účtování

V průběhu ledna bude operátor stávající zákazníky využívající tarify Twist Standard, Twist SMS a Twist Extra informovat o automatické změně tarifu pomocí SMS. Změna tarifů proběhne během první čtvrtiny roku, jejich uživatelé budou převedeni na Twist Start, Twist ProSMS a Twist Týden.

Změna přinese stávajícím uživatelům starších tarifů na první pohled výhodnější sazby za volání, které ale degraduje použité účtování 60+30 namísto 60+1. Nově tak klienti po první minutě hovoru zaplatí za každých třicet vteřin, namísto férovějšího účtování po vteřinách. - čtěte Pozor na nové Twist tarify T-Mobile - jsou výhodnější jen na první pohled

Nová generace tarifů je uživatelsky jednodušší, nerozlišuje účtování za volání ve špičce a mimo špičku. V mnoha případech nabízí i nižší sazby za volání i SMS a MMS. Na tento fakt operátor ve své tiskové zprávě hned několikrát poukazuje, o nevýhodném účtování ale mlčí. Schéma, podle kterého se tarify převedou, naznačuje tabulka níže.

Automatická změna tarifu Twist Standard Twist Start Twist SMS Twist ProSMS Twist Extra Twist Týden

"Naším cílem je především snížit počet nabízených Twist tarifů tak, aby nabídka byla pro zákazníky přehlednější a jasnější," obhajuje tento krok marketingový ředitel T-Mobilu Petr Dvořák. Jeho komentář však postrádá logiku: T-Mobile tyto tarify totiž již delší dobu aktivně nenabízí, jejich zrušením se tedy nabídka operátora rozhodně nestane přehlednější.

Akceptovatelný důvod ke zrušení starších tarifů tedy operátor nemá. Pokud by o nové tarify uživatelé těch starších navíc stáli, mohli na ně již drahnou dobu sami svobodně přejít. Nyní to T-Mobile udělá za ně, tedy proti jejich vůli. Zákazník ovšem může využít možnost přejít na jiný tarif z aktuální nabídky, který mu bude lépe vyhovovat. Tato změna bude zdarma, a to i v případě, že jinak by šlo o změnu zpoplatněnou.

Zákazníci samozřejmě mohou přejít i na jeden z aktuálně nabízených paušálních tarifů. Vybírat lze jak z kreditních, tak komunitních.