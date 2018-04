Staré mobily nevyhazujte, ale sbírejte

Minulý týden jsme vám nabídli první dávku fotografií starých mobilů, které jsme vyfotografovali v muzeu mobilů, která má ve své provozovně společnost Allservice v Praze na náměstí I.P. Pavlova. Dnes vám přínášíme fotografie dalších historických mobilů, které onu sbírku zdobí.

Vybírali jsme především méně známé mobily, takže nepotěšíme ty z vás, které v diskusi pod prvním článkem očekávali fotografie Dancallů, nebo Motoroly TX770. Oba tyto telefony sice v muzeu mobilů byly, ale s ohledem na mnohem zajímavější přístroje jsme je do přehledu nezařadili. Ale třeba se jim někdy podíváme podrobněji na zoubek, oba telefony dlí i v redakční sbírce zajímavých telefonů.

Sběratelství starých mobilů začíná získávat na oblibě. Mobil je spotřební zboží s omezenou životností a tak je v bazarech slušná paleta zajímavých starších přístrojů, které se k sbírání hodí. Sice málokterý bude starý více než deset let, jenže o mnoho starší mobily ani téměř neexistují. Dnes možná tito dědečkové nemají příliš velkou cenu, jenže tak to je s každým objektem sběratelských vášní a nyní je příznivá doba k založení sbírky, která může mít jednou zajímavou hodnotu.

Nakupovat můžete v bazarech, na inzeráty, nebo v aukčních síních na internetu. U nás třeba zde, nebo v zahraničí, možností je velmi mnoho. Ve všech případech lze najít velmi zajímavé telefony za zatím příznivé ceny. Mnohdy ještě funkční, případně jen se špatným akumulátorem. Ten pak lze ve většině případů ještě sehnat.

Že sbírka mobilů může být hodně zajímavá, dokazuje tento německý sběratel, který musí mít historii mobilů v malíčku, respektive ve vitríně. Tato sbírka, alespoň z těch veřejně propagovaných, je nejucelenější a asi i nejbohatší.

A nyní je již čas na krásné staré stroje z pražského muzea mobilů:

Philips Fizz

Jeden z legendárních modelů dřevní doby GSM u nás. Philips Fizz byl druhým zásadním modelem mezi dotovanými telefony v nabídce Paegasu. Prvním byla archaická Motorola TX770, proti níž byl Philips jako z jiného světa. Škoda, že se byl hodně poruchový.

Telefon byl hodně tenký, jeho rozměry pak jsou 162 x 60 x 17 mm a jeho hmotnost je 210 gramů. Uměl přijímat i odesílat SMS, vydržel na příjmu až 70 hodin a stál jako dotovaný kulantních 999 Kč. Recenzi najdete zde.

Orbitel 902

Exotický mobil značky Orbitel zaujme především dvojicí tlačítek pro příjem a ukončení hovoru vespod klávesnice. Moc praktické to asi nebylo, další model výrobce který vám také představíme, již má klávesnice standardně uspořádanou. Orbitel 902 měl rozměry 196 x 61 x 26 mm, takže se do něj bez problémů vešla velká karta SIM (vzpomínáte si ještě?). Hmotnost telefonu pak byla 290 gramů, takže přístroj rozhodně nešlo nazvat kapesním. Telefon pochází z roku 1996.

Samsung SH710

Tento model se nám sice identifikovat podařilo, ale není jasné, jestli se jedná o GSM mobil, nebo přístroj pro jiný standard. Víme o něm jen to, že jeho hmotnost je 215 gramů a jeho rozměry jsou 170 x 54 x 25 mm. Pokud o tomto modelu víte více, napište do diskuse pod článkem.

Motorola D470

Tento model je identický s modelem D460, jen má navíc flip, ve své době velmi oblíbený prvek konstrukcxe mobilů, s kterým se dnes již nesetkáme. Hmotnost telefonu byla 195 gramů a rozměry byly: 142 x 59 x 30 mm. Výbava byla slušná, ale telefon třeba neuměl při psaní SMS vybrat číslo příjemce z telefonního seznamu. Recenzi příbuzného modelu D460 najdete zde.

Benefon Max

Benefon Max je telefon pro standard NMT. Za jeho přesnou identifikaci děkujeme čtenářům v diskusi. Nám se tento přístroj identifikovat nepodařilo. Podle vašich informací ale měl rozměry 184x62x39, vážil 490 gramů a vydržel na příjmu až 30. Hodně zvláštní, alespoň z dnešního pohledu, je jeho klávesnice a nezvykle také působí návod k obsluze na zadní straně baterie.

Pioneer PCC-D500

V oboru mobilů téměř neznámý Pioneer, jinak ale významný výrobce spotřební elektroniky, se v dřevních dobách standardu GSM pokoušel uspět i na trhu s mobilními telefony. U nás se v roce 1996 prodával tento model PCC-D500. Vycházel z Motoroly D460, tedy modelu nižší třídy, uměl to samé co Motorola, měl i stejné rozměry a hmotnost, jen byl o poznání dražší. Stál 18 000 Kč včetně DPH. Není nám známo, že by se Pioneer i nadále věnoval mobilům pro standard GSM.

Panasonic EU2000

Opravdovou raritou je tento Panasonic EU2000 z roku 1993. Jedná se tedy o jeden z prvních GSM mobilů a s největší pravděpodobností to byl vůbec první Panasonic pro sítě GSM. Informací o tomto modelu již mnoho není, takže za zmínku stojí, že na příjmu vydržel jen 10 hodin. Hmotnost čtvrt kila nepřekvapí, přesné rozměry se nám zjistit nepodařilo.

Bosch Cartel SC/SL

U tohoto modelu nedokážeme určit, jestli se jedná o model Cartel SC nebo SL. V každém případě je to hodně starý model, zhruba z roku 1994 nebo 1995. A opět to bude původem Motorola. Hmotnost telefonu byla necelých 300 gramů, rozměry pak 165 x 59 x 33 mm. A pravděpodobně ani jedna verze tohoto přístroje neuměla odesílat SMS.

Orbitel 905

Druhý model dnes již neznámé značky Orbitel v našem přehledu. Model 905 je novější než 902 a dokonce se u nás prodával. V roce 1996 stál přes 16 000 Kč včetně DPH. Hmotnost telefonu byla 245 gramů, rozměry pak 147 x 60 x 33 mm. Telefon měl paměť na 100 čísel a uměl přijímat i vysílat SMS.

Sony CM-DX1000

První GSM mobil Sony vycházel konstrukčně ze Siemensu S4 Power. Telefon zaujal na svou dobu nezvykle úzkou konstrukcí a netradičním vysouvacím sluchátkem, pomocí nejž bylo možné přijímat a ukončovat hovory. Hmotnost telefonu byla 236 gramů, rozměry měl: 150 x 45 x 32 mm. Telefon stál v roce 1997 okolo 18 000 Kč a pokud vás zaujal, tak krátkou recenzi najdete zde.

Hitachi CRD500

Exotický mobil od značky, která není v oboru mobilních telefonů téměř známá a je to také pravděpodobně jediný její model pro sítě GSM. Jedná se o telefon z roku 1994 (bez záruky) s rozměry 155 x 56 x 25 mm a hmotností 245 gramů. Uměl přijímat a odesílat SMS, podporoval přenos dat a na příjmu vydržel 18 hodin. Víc se nám o tomto telefonu zjistit nepodařilo.

Alcatel One Touch COM

Pokus Alcatelu o komunikátor z roku 1997, který se ale příliš nepovedl. Mělo se jednat o konkurenta Nokie 9000, tehdy prvního komunikátoru vůbec. alcatel byl mnohem lehčí, s 250 gramy byl na svou dobu těžký jako většina obyčejných mobilů. Rozměrný dotykový displej byl monochromatický, výbava samozřejmě většinu mobilů té doby převyšovala. Další informace najdete v tomto našem dobovém článku.

Nokia 440

Letitá Nokia 440 je, tedy spíš byla určena pro sítě NMT. V roce 1996 se již jednalo o výběhový model, který nahradila Nokia 450 s modernějším designem. Telefon měl paměť na 97 čísel, dvouřádkový displej a výdrž na jedno nabití baterie 40 hodin. V roce 1996 stála Nokia 440 16 000 Kč včetně daně, novější model 450 pak ještě o 7 000 Kč více.

Nokia 9000

Pradědeček komunikátor. První komunikátor Nokie z roku 1996. Sice se jedná o obrovský přístroj s rozměry 174 x 65 x 36 mm a hmotností 397 gramů, ale koncepce se ukázala být správná a ve své podstatě ji výrobce zachovává dodnes u modelů 9300 a 9500. Zajimavé porovnání těchto modelů s jejich pradědečkem najdete v tomto článku. Naopak v případě zájmu si můžete přečíst dobovou recenzi Nokie 9000. Dodejme, že se jednalo ve své době o pěkně drahý špás, přístroj stál zhruba 50 000 Kč.

Motorola D460 a její klony

Příkladem kooperace mezi výrobci mobilů před deseti lety. Originál v podobě Motoroly D460 (výše představujeme příbuzný model D470 s flipem) je vlevo, uprostřed trůní exotický Pioneer a vpravo pak Bosch 236, který jsme vám představili v první části článku. Motorola D460 byla ve své době poměrně hojně rozšířený mobil. Již v roce 1996 byla tato Motorola nabízena jako dotovaná a ve volném prodeji patřila k nejlevnějším mobilům. Stála těsně nad 10 000 Kč včetně DPH.

Siemens S3plus

Jeden z prvních Siemensů pro sítě GSM. Jedná se o upravenou verzi původního modelu S3, v prodeji pak byla i verze S3com. Telefon se začal prodávat v roce 1995 a u nás byla v prodeji až další verze S3com. Hmotnost telefonu byla 275 gramů, jeho rozměry pak 177 x 63 x 32 mm. Již tento model měl kontextové klávesy a styl menu známý i z novějších modelů výrobce.

Hádanka na závěr

Na závěr naší návštěvy muzea mobilních telefonů pro vás máme jednu hádanku. Poznáte mobil zobrazený na dvou následujících fotografiích? Napovíme vám, že se jedná o poměrně málo známou značku, která ale přežila až do dnešních dnů. Tento model, pravděpodobně v té době jako jediný, se u nás prodával. Dva další modely této značky se krátce mihly naším trhem před dvěma lety.

Soutěž už je uzavřena a vítězem se stal čtenář s přezdívkou Kolargol, který jako první správně uvedl, že jde o mobil Maxon MX-3000.