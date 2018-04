V šuplíku vám možná leží pár tisícovek. Staré mobily nejsou bezcenné

Před lety bylo obvyklé, že s koupí nového mobilu ten starý putoval do bazaru. Dnes to podle průzkumů zákazníci již tolik neřeší. Částečně za to mohou nižší ceny telefonů a výraznější je tato situace v zemích, kde jsou mobily výrazně dotované a nebo na splátky. Což v druhém případě platí i pro Českou republiku. Zákazníci neplatí plnou cenu přístroje a tak nutně nepotřebují prodat starý mobil, aby jím počáteční náklad na pořízení nového snížili.

Prodat starší mobil přitom není tak složité. Bazarů, respektive prodejen mobilů, kde prodávají a vykupují i použité zboží je po celé zemi velké množství. Výkupní ceny jsou pak docela zajímavé. Samozřejmě hodně záleží na stavu přístroje, pokud je zachovalý a máte k němu kompletní příslušenství a ideálně i obal, můžete se těšit i na několik tisícikorun.

Logicky nejvíce získáte za prémiové modely. Třeba za Samsung Galaxy S III v dobrém stavu můžete získat i 5 000 korun. Za novější Galaxy S4 pak až 7 000 korun. Ještě lépe na tom jsou majitelé iPhonů. Už letitý model iPhone 4s se vykupuje až za 6 000 korun, novější model 5 až za 9 000 korun. Zhruba 1 000 až 3 000 korun pak dostanete i za použité levné smartphony, opět ale platí, že rozhodujícím faktorem je stav přístroje.

"Lidé v poslední době prodávají své staré mobily méně, ale především z toho důvodu, že jsou po obvykle dvou letech nějakým způsobem poškozené, což snižuje jejich výkupní cenu," říká Jan Hrubec, který provozuje bazar na Praze 5. "Poměrně oblíbené jsou mezi zákazníky akce, kdy za starý mobil dostanou slevu na nový," dodává Hrubec.

Obchod s použitými mobily je stále docela dobrý byznys. Část vykoupených přístrojů se prodá přímo, část jich putuje do zahraničí, nejčastěji do rozvojových zemí. A velmi populární je takzvané omlazení starých mobilů. Prodejci jim vymění kryt, baterii, doplní chybějící příslušenství případně jiné poškozené součástky.

Tento byznys je velmi oblíbený v Číně a nedávno jsme vás informovali o prodeji takto omlazených legendárních starých mobilů. Velká část původních přístrojů pro tento byznys pak pochází z Evropy a USA, kam po omlazení putují zpět přes čínské internetové prodejce.

Například v USA se v šuplících zbytečně povalují mobily za 47 miliard dolarů, což je téměř bilion korun. Na uchovávání starých telefonů mají největší vliv potencionálně nízké pořizovací ceny nových přístrojů. Uživatelé tak v současnosti již nemají tak silnou potřebu staré telefony prodávat a získat tak potřebné finance na pořízení nového.

Poslední průzkum prokázal, že počet osob, které vysloužilý telefon místo zpeněžení raději odloží do skříně či šuplíku, meziročně mírně poklesl. V loňském průzkumu tento krok potvrdilo 55 % respondentů z řad amerických mobilních uživatelů, ve studii z letošního ledna pak již jen polovina dotázaných. Vysoký počet nevyužitých telefonů se nachází také v šuplících českých uživatelů, podle Asociace provozovatelů mobilních sítí jich je až osm milionů (více čtěte zde).

Hodnota starých telefonů, které nyní Američané ve svých domácnostech uchovávají, dosahuje podle studie společnosti OnePoll částky 47 miliard dolarů (zhruba 946 miliard korun). Tedy o 13 miliard dolarů (přibližně 262 miliard korun) více než loni. "Američané si stále neuvědomují, jaké finanční prostředky mohou prodejem starých telefonů získat," uvedl Keir McConomy ze společnosti SellCell, která si studii u OnePoll zadala.

Mobilní výrobci jsou v přesvědčování uživatelů, že se bez jejich nejnovějšího modelu neobejdou, stále úspěšní. Patrně nejvíce se v tomto daří americkému Applu, který v posledním loňském čtvrtletí prodal rekordních 51 milionů iPhonů. A hodnota starých iPhonů, které odpočívají v šuplících Američanů, stoupla z loňských devíti miliard dolarů (181 miliard korun) na 13,4 miliard dolarů, v přepočtu tedy na téměř 270 miliard korun.

Nejčastější důvod, proč se mobilní uživatelé v USA starých přístrojů nezbavují, je potřeba vlastnictví náhradního telefonu. Téměř 40 % respondentů tak činí z důvodu, že na starém modelu jednoduše lpí. Celkem 36 % dotázaných pak uvedlo, že neví, co jiného se starým telefonem dělat a 17 % spotřebitelů bylo líných se starého modelu zbavit.

Pětina z těch, kteří se při pořízení nového telefonu starého zbaví, tak činí způsobem, že jej daruje rodinnému příslušníkovi, příteli či partnerovi. Dělají tak častěji ženy (22,5 %) než muži (18 %). Pro charitativní účely vysloužilý přístroj daruje pouze 12 % dotázaných, devět procent pak telefon prostě vyhodí do koše. V současné době vlastní v Americe mobilní telefon 91 % dospělé populace.

