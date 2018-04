Víme, kde se inspirují Apple a Google. Vývojáři hltají Star Trek

Star Trek První série amerického sci-fi seriálu (Star Trek: The Original Series) vznikla ve druhé polovině 60. let 20. století a tvořilo ji 80 epizod. Seriál Genea Roddeberryho byl vysílán televizí NBC v letech 1966 až 1969. Příběh je zasazen do daleké budoucnosti, kdy je lidstvo sjednoceno a tvoří část Spojené federace planet. Ta disponuje vlastní hvězdnou flotilou, jejíž součástí je i vlajková loď USS Enterprise (NCC-1701). Epizody vyprávějí o událostech a dobrodružstvích z cest spojených právě s touto lodí. Již původní série se těšila vysoké sledovanosti. Na stejný námět tak vznikly i celovečerní filmy, animovaný seriál (1973-74), počítačové hry i knihy. Až po dlouhých dvaceti letech byla v letech 1987-1994 natočena druhá série s názvem Star Trek: Nová generace (Star Trek: The Next Generation). V letech 1993-1999 následoval seriál Star Trek: Hluboký vesmír devět (Star Trek: Deep Space Nine), s nímž téměř současně vznikal v letech 1995-2001 také Star Trek: Voyager. Poslední, pátou sérií je Star Trek: Enterprise, která byla natočena v letech 2001 až 2005.