Staňte se pánem všech monster v RPG Kyle´s Quest, zahrajte si domino či vyražte do kasina (Hry do kapsy 128)

Novinky a aktualizace

Kyle's Quest Dungeons

Firma Crimson Fire nás velmi dlouho nechala čekat na vydání pokračování veleúspěšného RPG Kyle Quest s podtitulem Dungeons. Nakonec jsme se ale přece jen dočkali a výsledek opravdu stojí za to - pro fanoušky RPG to snad platí dvojnásobně.

V každém RPG je hlavní složkou příběh. Ten není v této hře zdaleka tak složitý a je trochu netradiční - narozdíl třeba od Arvale . K mání jsou zatím 3 mise, jež fungují na stále stejném principu. Ve hře se nepostavíte na "dobrou" stranu, nýbrž hrajete za ty "zlé", ale tak tomu už v některých RPG bývá (Final Fantasy IV). Pokusíte se zabydlet pro lidi nebezpečnou jeskyni a ovládnout skupinu děsivých monster, abyste zlikvidovali celé lidstvo.

V hratelné demoverzi si můžete všechny tyto mise zkusit, ovšem jste omezeni jednou důležitou funkcí, tj. uložením pozice. Kyle´s Quest Dungeons je spustitelný na Palm OS od verze 3.5 v LoRes a HiRes rozlišení. Na starších palmech jde spíše o nervy, protože jejich procesory už prostě na dnešní náročnější graficky propracované hry nestačí. Hra stojí $14.95 a verze pro PocketPC vyjde brzy.

MicroCircuit

Na první pohled usoudíte z obrázku, že MicroCircuit od firmy Viex Games je 2D závodní hrou, ovšem princip je zcela jiný.

Za pomocí stylusu musíte měnit směry mostních konstrukcí, aby měla projíždějící autíčka volný průjezd. V každé úrovni je daný počet aut, a ta by měla ujet jeden okruh do určitého časového limitu. Čas, který vám zbude na konci kola, se započítává do skóre.

Hra stojí $7.95 a spustíte ji na barevných Palm OS 3.5> s LoRes a HiRes rozlišení.

Nevada Casino

Výrobce převážně karetních her, firma Stand Alone , vydala gamesku Nevada Casino, která zahrnuje pětici klasických hazardních her: Blackjack, ruletu, video poker, kostky a herní automaty.

Nevada Casino stojí $17.95 a demoverze vás omezuje 30ti denní funkčností.



exoPongBall

Nejstahovanější novinkou za poslední týden se stala hra exoPongBall od firmy exoSyphen určená pro Nokie řady S60.

Vaším úkolem je ovládat 4 pálky, s nimiž musíte co nejdéle pinkat míčkem v hracím poli, aniž by z něj vyletěl. Na výběr je ze tří obtížností a k dispozici jsou i High Scores tabulky.

Hra stojí $4.95.



Máte hluboko do kapsy?

Pocket Concentration

Pocket Concentration od firmy Gumbosoft se řadí do žánrů klasických pexes s technickou obrázkovou tématikou.



Po odkrytí všech šestnácti karet se vám zobrazí jeden z pěti obrázků. Jsou to ale v podstatě reklamy na produkty firmy PocketTrend.



Hra obsahuje HiScores tabulky a zvukové efekty. Je zdarma a stáhnete ji ZDE .



Dominoes

Domino v PDA, to už jsme tu dlouho neměli. Potěšil nás autor Randall Brown se hrou dominoes, kterou nabízí zcela zdarma.



Ve dvou režimech, jež hra nabízí, vždy hrají proti sobě čtyři hráči. Kostky domina pokládáte stylusem. V preferencích lze nastavit obratnost jednotlivých hráčů a zapnout/vypnout zvuky.



Klasika

Chameleon

V dnešním čísle si připomeneme hru, na které bohatě stačí jedno tlačítko, nepočítáme-li tlačítko pro pausu (šipka nahoru) :-).

Jako hladový chameleon budete číhat na svou kořist (žáby, motýli, pavouci, atd.) a ve správném okamžiku musíte zmáčknout šipku dolů a nebohou kořist ulovit svým dlouhým jazykem. Za každé ulovené zvíře získáváte bod.

Chameleona spustíte na Palm OS 3.1> s podpůrnou knihovnou PocketC, která je součástí staženého balíčku. Je zdarma a jeho autorem je ChipEra.