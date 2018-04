Staňte se neporazitelným v Age of Fantasy, hledejte slova v osmisměrce a deaktivujte všechny bomby (Hry do kapsy 148)

Novinky a aktualizace

Age of Fantasy

Nikoliv náhodou startujeme hrou pro Symbian, neboť Age of Fantasy rozhodně není tradiční hrou pro PDA, či v našem případě pro mobilní telefony (pokud tedy nepočítáme podobnou gamesku Tibia ).

Age of Fantasy je čistou MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Played Game), přičemž podobných najdeme na PC spousty (Ultima Online, Star Wars Galaxies, Ragnarok, World of Warcraft...). Hraje se prostřednictvím internetu (na telefonu pomocí GPRS připojení nebo spojení pomocí PC). Kromě počítačem řízenými obchodníky či monstry (NPC) se setkáte s živými hráči, se kterými můžete ve hře komunikovat, obchodovat (ať už se zbraněmi nebo brněním), pořádat dobrodružné a nebezpečné cesty do dungeonů, ale také spolu zkřížit zbraně.

Prioritou hry je zdokonalování charakteru, plnění různých questů (úkolů) a snaha vyrůst v neporazitelného bojovníka, mága nebo řemeslníka.

Hra stojí $9.99 a výrobcem je firma Pan Asia Games .

Hunt Words

Firma MamaSoft vydává pro počítače PalmOS klasickou osmisměrku, která kromě obří databáze slov může zaujmout i cenou - 4.99 USD. Tato verze je ovšem časově omezená a standardní cena se vyšplhá na $9.99.

Hru spustíte na barevných i černobílých Palm OS od verze 3.0.

Lady Birds

Cílem nové logické hry Lady Birds je odstranit co nejvíce berušek z hracího pole o velikosti 9x9 tím, že vytvoříte horizontální, vertikální nebo diagonální řadu pěti a více berušek stejné barvy.

Hra je ozvláštněna roztomilou grafikou, kvalitní hudbou a zvuky. Spustíte ji na PocketPC, PC a Mac OS. Výrobcem je Dmitri Kornilov a hra stojí $9.95.

Crazy Jack

V novince Crazy Jack z dílny int123 pomůžete veselému paviánovi Jackovi sesbírat a zneškodnit všechny bomby, jež se nacházejí ve více jak 60 úrovních dělených do šesti světů.

Cestou se musíte vyhýbat vodě a nepřátelům. Ve hře vám mohou zjednodušit situaci různé bonusy. Hra se ovládá hardwarovými tlačítky s kombinací stylusu.

Crazy Jack je spustitelný na PocketPC 2000/2003/2003 s ARM a XScale procesory. Stojí $12.95.

Spot!

Firma eSoft Interactive ve spolupráci s PDA Mill vydala zajímavou a originální gamesku Spot!, v níž je vaším úkolem najít nepatrné rozdíly na dvou obrázcích.

Spot! obsahuje tři režimy, stovky obrázků + možnost další zdarma stáhnout jako add-ony a pěkný soundtrack vytvořený autorem Jaybot7.

Verze pro PocketPC je novinkou, hra pro PalmOS je již několik měsíců v prodeji. Spot! stojí $14.95.

Máte hluboko do kapsy?

Vavilon Expansion

Strategickou hru zdarma pro PalmOS jsme tu už dlouho neměli. Potěšil nás autor Sergey Volchenkov , který vydává Vavilon Expansion určený pro PalmOS od verze 5.0 s HiRes rozlišením.

Jako v každé strategii budete dávat vesničanům rozkazy, vylepšovat vaše jednotky a dobývat vavilonská území.

V přípravě

3D Chopper Fight

Firma OmniG Soft se po dlouhé době zase ozvala a připravuje originální akční hru v tradičním 3D zpracováním.

Budete létat s malým vrtulníkem, sbírat různé bonusy a sestřelovat nepřátele. Hra je výjimečná svým prostředím, známým ze série Micro Machines, čili namísto drsných džunglí nebo vyprahlých pouští budete bojovat v lidských obydlích.

Ke stažení je i betaverze nebo krátká videoukázka .

Klasika

URC

Hry do kapsy tradičně uzavíráme rubrikou Klasika. Dnes se podíváme na velmi primitivní hru, která ovšem může na pár hodin chytit. A navíc je zdarma.

Cílem hry URC je sestřelit pomocí raket všechna projíždějící auta a náklaďáky. Pozor si musíte dát na padající vraky vozidel a bomby.