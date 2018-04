Staňte se leteckým dispečerem

Jenže člověk nemá zrak jako jediný smysl, a po hmatu ho hra začne bavit velmi rychle. Možná že kdyby hra byla jen o fous složitější zábava by byla menší, ale to je jen můj skromný odhad. Pravda je, že například změna pozadí u každé úrovně by hru udělala do jisté míry zajímavější, příjemnější na pohled a nijak by nezměnila její vlastnosti.

Cíle misí jsou jednoduché stejně jako vzhled hry. U každého letadélka na displeji je zobrazen jeho směr, jeden z pěti možných (nahoru, dolů, doleva, doprava a přistání). Stačí si jen vybrat jednotlivý stroj a nasměrovat ho přesně tam, kam chce.

Samozřejmě se spolu nesmí srazit dvě a víc letadel a ani nesmí opustit mapu jinde než v daném bodě. Pokud se jedna z těchto nepříjemností stane, jedinou možností je zkusit si úroveň znovu. Pro jedince s nedostatkem času, kteří se nechtějí probíjet hrou tak říkajíc „od píky“ je v ATC připraven tréninkový mód, ve kterém si mohou nastavit kolik přesně letadel chtějí odbavit a jak rušný má být letový provoz.

Poslední částí, která opět nevybočuje z řady je ovládání. Hra si vystačí se třemi klávesami vašeho aparátu a těmi jsou buď šipky nahoru, doleva, doprava, nebo čísla 2, 4, 6.

Šipkou nahoru (2) si vyberete požadované letadlo a zbylými klávesami pouze určujete směr. Při riziku kolize se čtvereček letadla zbarví dožluta a dá vám tak jasně najevo, že je nutná změna kurzu. Ve vyšších úrovních bývá ale varování skoro na nic a jen vám umožní uvědomit si, kde byla chyba a jak hrát příště.

ATC je zábavná hra, která, ačkoliv není zrovna potěšením pro oko, dokáže pobavit při dlouhých zimních večerech. 100 levelů ve hře může zpříjemnit zkouškové období a možná pokryje i velkou část letních prázdnin. Škoda jen toho vzhledu.

Podporované telefony:

- Motorola E398, Motorola T720, Motorola V300, Motorola V500, Motorola V525, Motorola V525, Motorola V600

- Nokia 3100, Nokia 3120, Nokia 3200, Nokia 3220, Nokia 3300, Nokia 3510i, Nokia 3650, Nokia 5100, Nokia 5140, Nokia 6020, Nokia 6100, Nokia 6220, Nokia 6230, Nokia 6260, Nokia 6600, Nokia 6610, Nokia 6610i, Nokia 6630, Nokia 6670, Nokia 6800, Nokia 6810, Nokia 6820, Nokia 7210, Nokia 7250, Nokia 7250i, Nokia 7260, Nokia 7610, Nokia 7650, Nokia 8910i, Nokia N-Gage, Nokia N-Gage QD,

- Sagem myV-55, Sagem myV-65, Sagem myV-75, Sagem myX-7

- Samsung SGH-E100, Samsung SGH-E700, Samsung SGH-E800

- Sharp GX10, Sharp GX10i, Sharp GX20, Sharp GX30

- Siemens A65, Siemens C60, Siemens C62, Siemens CTX65, Siemens CX65, Siemens M55, Siemens M65, Siemens MC60, Siemens S55, Siemens S65, Siemens SL55, Siemens SX1

- Sony Ericsson K700, Sony Ericsson K700i, Sony Ericsson T610, Sony Ericsson T620

Sony Ericsson T630, Sony Ericsson Z600