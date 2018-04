Staňte se králem silnic ve hře Street Duel: Underground! (Hry do kapsy 166)

Novinky a aktualizace

Obulis

Nová logická hra s originálním námětem Obulis od firmy IonFx dá pořádně zabrat vašim mozkovým závitům i zručnosti.

Úkolem hry je nechat spadnout všechny kuličky do stejnobarevných váz. Vše je doprovázeno výbornou grafikou a kvalitním hudebním soundtrackem.

Hra stojí $11.99.

Pocket Solitare

Karetní balík Pocket Solitare obsahuje 24 karetních her, z nichž jistě budete znát známé hry Klondike, FreeCell, Yukon, Vegas, Towers či Spider.

Kvalita grafiky hry je daleko za konkurencí. Může vás spíše zaujmout přijatelnou cenou - $9.95. Výrobcem je firma JSJ Software .

A Bug´s Life

Firma Madbeetle vydala zábavnou hru A Bug´s Life. Nejedná se o žádnou filmovou předělávku, ale o čistou akční gamesku, ve které musíte se svým broukem najít cestu z rozsáhlé jeskyně plnou nástrah a nepřátel.

Hru spustíte na PocketPC 2002/2003 v QVGA i VGA rozlišení a na všech MS Smartphonech.

Stojí $8.95.

Street Duel: Underground Racing

Výborné automobilové honičky v městském nočním prostředí jsou zpět. Firma Pixelogic vydala verzi Street Duelu i pro telefony s operačním systémem MS Smarphone.

Čekají vás rozmanité úkoly, ve kterých budou otestovány vaše řidičské schopnosti. Přes klasické honičky a závody budete zachraňovat svoji přítelkyni ze spárů nepřátelského gangu nebo rozvážet vaše parťáky do základny.

Hra pro MS Smartphone stojí $12.99 a pro Pocket PC $19.99.

Slay

Strategií pro mobilní telefony se systémem Symbian je poskrovnu a většinou se jedná o hry tahové.

Cílem Slay je dobýt všechna území a zničit nepřátelské národy. Čím více teritorií budete spravovat, tím více surovin budete těžit a z nich získávat peníze. Z těch můžete trénovat stále silnější jednotky a expandovat do vzdálenějších a nebezpečnějších míst.

Hra stojí $20, výrobcem je firma Sean O'Connor's Windows Games a spustíte ji na palmech, PocketPC a SymbianOS UIQ zařízeních.

Máte hluboko do kapsy?

Balut v1.3.1

Všechny fanoušky tzv. kostkového pokeru známého pod názvy YachtZee nebo Yacht potěšil autor Jakob Trier , který vydal hru z tohoto žánru na displeje PalmOS od verze 3.1.

Balut nabízí přehledné statistiky vašich her a je zde možnost si uploadovat výsledky na domovské stránky autora. Hra je zdarma.

V přípravě

EDGE - Už 28. října!

28. října budeme oslavovat nejen výročí založení československé republiky, ale také vydání nejočekávanějšího RPG EDGE (Extreme Dungeon Game Experience) od firmy Zane Games .

Na domovských stránkách můžete ukrátit dlouhé čekání prohlédnutím nově uvolněných screenshotů a traileru.

Velké plány Redshiftu

V plánu maďarské firmy Redshift najdeme spousty zajímavých her známých ze stolních PC.