Staňte se bankou, radí Nokii její bývalý zaměstnanec

Zhrzených a propuštěných zaměstnanců je po světě dost, a to zejména v současné ekonomické krizi. Lidé často na svého bývalého zaměstnavatele nadávají a vytýkají mu jednu chybu za druhou. Na internetu se ovšem před několika dny objevil otevřený dopis od bývalého zaměstnance společnosti Nokia, který se snaží konstruktivně poukázat na mezery ve strategii firmy.

Stefan Constantinescu pracoval v Nokii více než jeden rok. Svůj dopis začíná chválou: "Nokia je v současnosti jednou z deseti nejvýznamnějších značek planety. S miliony vyrobených telefonů má dopad na velkou část populace. Od manažerů vyspělého světa až na farmáře třetího světa. Hlavní síla Nokie je v její velikosti. Je to ale tak trochu i problém, firma přináší nové technologie na trh se značným zpožděním. Kdyby se vzdala svých továren a spíše než na výrobu se soustředila pouze na vývoj a distribuci přístrojů, šlo by všechno mnohem rychleji," myslí si.

Bývalý zaměstnanec mobilního výrobce přiznává, že společnost v současné době problémy nemá. Do budoucna jí však doporučuje restrukturalizaci. "Historie této finské firmy se píše už přes 140 let. Z papíren a výrobce bot přes dodavatele kabelů až k telekomunikacím. Mám pocit, že je čas začít psát další kapitolu."

Nový směr by Stefan Constantinescu hledal na bankovním trhu. "S dopadem, který Nokia v současnosti na světovou populaci má, by se mohla stát největší bankou světa. Stačí, když se pokusí dostat platební technologii NFC mezi širokou veřejnost. Kdyby si společnost vyhradila pár set milionů eur a investovala do platební infrastruktury v západní a severní Evropě, má potenciál vydělat ještě více. Pokud by si od uživatelů společnost za každou platbu mobilním telefonem brala zlomek procenta z ceny produktu, peníze by se jí jenom hrnuly. Ať už by to bylo za vstupenku do kina, za pivo v hospodě nebo za večeři v restauraci."

"Nejsem zhrzený, že už nejsem zaměstnaný v Nokii. Jen vím, kolik talentovaných lidí v ní pracuje a čeho jsou schopni. A toho je třeba využít," zakončuje Consantinescu dopis. Nápad bývalého zaměstnance je sice zajímavý, jeho realizace by však vyžadovala obrovské investice a celkovou změnu fungování společnosti. Berme ho tedy s velkou rezervou.