Stanovisko sdružení CZ.NIC ke článku o internetových doménách pro česká telefonní čísla

K článku Internetové domény pro česká telefonní čísla má spravovat CZ.NIC uvádí jménem CZ.NIC jeho ředitel Ing. Jiří Dohnal toto:

K větě: „ Český telekomunikační úřad nebyl o zájmu CZ.NIC informován…“ dodávám, že na jednání zástupců představenstva CZ.NIC dne 20.2.2003 u předsedy ČTÚ ing. Stádníka byla tato informace podána a ze strany ČTÚ byl vysloven souhlas. CZ.NIC tam také přislíbil druhou stranu průběžně informovat.

V článku se opakuje už tradičně uváděná nepravda, že ceny za registraci české domény jsou „několikanásobně vyšší než v jiných top-level doménách“. Podle materiálu sdružení CENTR (jehož je CZ.NIC členem) z prosince 2002 jsou ceny za registraci doménových jmen druhé úrovně pod evropskými národními doménami rozloženy následovně:

Rozpětí ceny (po přepočtu na Kč) Počet zemí 300-750 3 751-1500 3 1501-2250 10 2251-3000 3 3001-4500 3 4501-6000 1





Současně platná cena za registraci doménového jména pod doménou .cz je 1 600 Kč (plus DPH). Z toho vyplývá, že cena v naší zemi je pod průměrem evropských cen.

Informace „o položce rozpočtu sdružení CZ.NIC ve výši 9,75 mil. Kč na PR“ na rok 2003 ztratila 30.6.2003 na aktuálnosti, neboť valná hromada takovýto rozpočet neschválila a uložila představenstvu předložit rozpočet nový.

Ing. Jiří Dohnal, ředitel sdružení

jiri.dohnal@nic.cz

Vyjádření redakce Mobil.cz

V článku Internetové domény pro česká telefonní čísla má spravovat CZ.NIC jsme vycházeli z vyjádření předsedy Českého telekomunikačního úřadu, které nám poskytl tiskový mluvčí Ing. Břetislav Janík:

Český telekomunikační úřad o aktivitách CZ.NIC nebyl informován, tudíž se k nim nemůže vyjadřovat.

Pouze připomínáme, že manažerem úrovně "Tier 1 (vrstva "1" podle funkčního modelu ENUM administrace v Evropě - ETSI TS 102 051 v1.1.1), který spravuje a řídí vlastní aktivity ENUM pro danou zemi (tj. správu registru "Tier 1"), anebo ustanoví pro tuto činnost jinou organizaci, je příslušný členský stát ITU, kterému byl přidělen CC (Country Code), tj. v daném případě domény 0.2.4.e164. arpa Česká republika.

Ing. David Stádník, v.r.

Předseda Českého telekomunikačního úřadu

Ceny českých internetových domén jsme srovnávali s cenami domén na Slovensku (790 Kč registrace a jeden rok provozu, 790 Kč další rok za .SK), ve Spojených státech (790 Kč registrace a jeden rok provozu, 790 Kč další rok za .US), s doménami v generických doménách .COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ (od 328 korun). Domény 3. úrovně v doméně .CO.CZ je možno registrovat již za 500 Kč. Předpokládaná cena evropských domén v doméně .EU by se měla pohybovat kolem 20 EUR. Zdroje informací:

