Stanovisko Aliatelu ke schválenému telekomunikačnímu zákonu

Společnost Aliatel nesouhlasí s některými ustanoveními telekomunikačního zákona, který byl 3. března 2000, schválen Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení.

Schválené znění paragrafu 78 zákona předpokládá, že volba operátora formou krátké předvolby pro individuální volání (tzv. call-by-call carrier selection) bude dostupná nejpozději od poloviny roku 2002. Zákon však nedává regulátorovi žádné prostředky k tomu, aby mohl přinutit operátory (a zejména současného dominantního operátora), aby uvedené funkce poskytoval dříve. Nedá se předpokládat, že Český Telecom dobrovolně umožní svým zákazníkům možnost volby a uvolní tím prostor pro konkurenci.

Zákazník, který nemá alternativní přístupovou linku (tj. zejména domácnosti, malí a střední podnikatelé), bude tedy po dalších 18 měsíců po "liberalizaci" nucen využívat pouze služeb současného dominantního operátora a nebude mít možnost telefonovat prostřednictvím alternativních operátorů a využívat jejich výhodných cenových nabídek. Z pohledu drtivé většiny účastníků tedy monopol neskončí 1. lednem 2001, ale až o jeden a půl roku později.

Přijetím tohoto zákona zakázala dnes sněmovna většině občanů ČR využívat výhod konkurenčního prostředí, a tím jim zdražila telefonování v následujících letech. V oblasti zákazníků bez alternativního připojení bude Český Telecom chráněn před konkurencí a nebude o své zákazníky muset bojovat - tím nebude přinucen snižovat ceny. Přijatý zákon povede ke zpomalení rozvoje telekomunikačního trhu, včetně služeb spojených s Internetem. Znamená to rovněž výrazné ohrožení přílivu zahraničních investic do České republiky, a to bohužel nejen do sektoru telekomunikací. Zákon ve svém důsledku též připraví státní rozpočet o daňový výnos z podnikání subjektů na telekomunikačním trhu - subjektů, které proto nebudou moci zahájit v plné míře svoji činnost. To zároveň znemožní vznik nových pracovních míst v telekomunikacích.

Nemožnost zvolit si operátora od 1. ledna 2001 je v rozporu s legislativou Evropské unie. Rezoluce Rady Evropské unie z 22. září 1997 totiž požaduje, aby zákazníci alespoň všech operátorů s významným podílem na trhu a poskytujících veřejné telefonní služby, měli přístup k alternativním operátorům prostřednictvím nediskriminačního a uživatelsky komfortního mechanizmu pro volbu operátora při každém volání nejpozději od 1. ledna 1998 nebo později - v těch zemích, jimž byla dovolena další přechodná doba - a to ode dne, kdy nastane liberalizace hlasových telefonních služeb (tímto termínem je pro ČR datum 1. ledna 2001).