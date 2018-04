Stanovisko akciové společnosti SPT TELECOM k prohlášení poskytovatelů internetu

SPT TELECOM, a.s. při návrhu služby INTERNET 99 vycházel kromě jiného také z podkladů Sdružení internetových poskytovatelů NIX.CZ. Se všemi podmínkami zavádění této služby byla veřejnost i zástupci internetových provozovatelů seznámeni již v prosinci loňského roku. SPT TELECOM, a.s. je proto překvapen změnou argumentace NIX.CZ, který nyní popírá platnost výchozích předpokladů, které vnesl do jednání v listopadu 1998.

Podle údajů, které oficiálně zveřejnil NIX.CZ a které nikdo v průběhu předchozích jednání o podobě INTERNETu 99 nezpochybňoval, je průměrná délka připojení na internet v České republice zhruba 30 minut. Odpovídající hodnoty vyplývají i ze sledování provedeného u Internet On Line.

Služba INTERNET 99 je řešení, které umožňuje zákazníkům připojeným prostřednictvím telefonní linky levnější přístup na internet. Prospěch z využíváni služby INTERNET 99 také roste úměrně s délkou připojení. I to jsou důvody, proč má o službu zájem převážná část uživatelů internetu.

Záleží pouze na svobodném rozhodnutí providera, zda využije předností nabídky INTERNETu 99 a zpřístupní výhody této služby svým zákazníkům. Poskytovatelé rovněž mohou dle svého rozhodnutí zůstat u stávajícího způsobu tarifikování či nabídnout svým zákazníkům obojí a ponechat na koncovém uživateli, aby si sám zvolil, co je pro něj výhodnější.

Zákazníkům přináší tato situace prokazatelnou výhodu, že na zatím ne příliš diferencovaném trhu internetových poskytovatelů si bude moci vybrat svého providera podle tarifních scénářů, který budou ISP nabízet.

Dana Dvořáková

tisková mluvčí