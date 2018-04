Stane se Sony majitelem PalmOS?

Fámy i zprávy skutečné se na internetu šíří rychlostí blesku. Když se na Washington Post objevila zprávička o tom, že AOL údajně jedná s Red Hat o převzetí tohoto známého linuxového dodavatele, svět tuto zprávu hromadně přetřásal, aby se o něco později a již s menší pozorností objevila protichůdná zpráva naznačující, že o převzetí Red Hatu vůbec nejde. Jako vždy ale platí, že pravda je tam někde venku.

Podobná zpráva se nyní objevila na amerických serverech věnovaných PDA. Sony údajně jedná s Palm Computing o odkoupení. Zda je tahle zpráva brilantním postřehem, únikem důvěrných informací nebo výmyslem někoho, kdo chtěl nalákat lidi na svůj server, se nikdy s jistotou nedozvíme.

Je nepochybné, že někoho v Sony muselo někdy napadnout, že Palm koupí, zda ale od této myšlenky vše došlo až k realizaci, je věc, kterou ověřit vskutku nepůjde. Jedno ale můžeme udělat. Můžeme si na stůl položit křišťálovou kouli, hromady dat a pokusit se zapřemýšlet nad tím, jak by svět počítačů do dlaně vypadal, pokud by k takové transakci skutečně došlo.

Sony není žádné ořezávátko. Od poválečného dodavatele ohřívačů rýže se firmička poněkud vyšvihla a nebál bych se říci, že zmohla. Stala se téměř neotřesitelnou jedničkou spotřební elektroniky ve všech segmentech elektroniky „černé“ – tedy audia a videa, spolu s Ericssonem se tlačí i na špičku v mobilních telefonech. V počítačích zatím Sony mnoho štěstí neměla – několikrát to s nimi zkoušela, ale až na notebooky Vaio se její počítače neprosadily; už proto, že do počítačů není zvykem dodávat mnoho vlastní inovace nad obvyklý a cenově únosný standard.

O Sony už nedávno Ivan Trnečka téměř s despektem prohlásil, že mu nejde o natlačení PDA do podniků, ale do domácností a k soukromému použití. Jenže ona to není tak špatná strategie – podniky se většinou nechají nalákat o něco později než soukromí nadšenci. A pokud bude rozhodování na nadšencích, po čem jiném sáhnou, než co se jim osvědčuje doma?

Pro Sony by investice do vlastní operační platformy dávala smysl a ostatně i na letošním Comdexu prohlásil šéf Sony Ando prohlásil, že Sony pracuje na své komunikační platformě Feel. A k té by se operační systém mohl hodit… Že v této oblasti Sony nenechává nic náhodě, napovídá i spolupráce s AOL a nyní je možná na místě si připomenout, že i na šprochu o RedHatu může být pravdy trochu…

Co by Palm přinesl Sony? Úspěšný operační systém pro mobilní telefony i PDA, to v prvé řadě. Otázka je, zda jen o něj Sony stojí. Za druhé ale také zkušené vývojáře - sehraný tým, který vyvinul PalmOS, a koupené vývojáře z Be – lidi, kteří vyvinuli velmi zajímavý a hlavně multimediálně schopný BeOS. A to už nezní tak nezajímavě jako zbavit se licenčních poplatků při výrobě Sony Clié.

Je to příliš bláznivá myšlenka, aby se Sony pustila do souboje se samotný Microsoftem? Podle mého soudu nikoliv – firma Sony je v současné době jediná, kdo může ve spotřebním segmentu Microsoftu řádně zatopit a Sony to je ochotna udělat, když to bude znamenat zisk. Vzhledem ke konvergenci všech domácích zařízení a vzhledem k tomu, že už i obyčejné video potřebuje operační systém, není se Sony možno divit, že přemýšlí o úsporách, jaké by jí standardizace embended OS pro domácí zařízení přinesla. Natož co by jí přinesly licenční poplatky.

Sony je mistr pozdního příchodu a vítěze ztracených bitev. Kolikrát se Sony nepodařilo prosadit vlastní technologii? Vzpomeňme například souboj o standard domácí videopásky, kde Sony lobbovala za svůj Betamax proti VHS svých konkurentů. Sony prohrála a přesto promptně adoptovala VHS a dnes mu prodejně kraluje.

Stejně tak Playstation Sony nasadila s několikaletým zpožděním proti Nintendu a Sega – a kde jsou obě společnosti dnes proti Playstation 2?

Podobných případů je více. Sony má ale své slabiny a tou největší je její osamocenost – je to kolos, který nahání příliš mnoho strachu na to, aby se v nějaké alianci mohl stát dominantním hráčem. Je obtížné si představit, jak by se zachovaly ostatní společnosti produkující PalmOS zařízení – Handspringu by se asi nelíbily Sony Ericsson telefony s PalmOS, ale co by mu zbývalo. Handera není vážný soupeř a Clie by splynula s Palmem. Koupil by si licenci někdo další? Chtěl by se někdo poprat se Sony na jejím vlastním poli? Obávám se, že z velkých hráčů nikoliv. A to by Palmu nepomohlo.

Na druhou stranu, Sony se opravdu může podařit prosadit PalmOS (nebo to, co z něj vytvoří) jako operační systém pro domácí spotřebiče a postupně třeba i pro další zařízení. K tomu už by ani konkurenti nemohli zůstat lhostejní.

Pokud se opravdu potvrdí zpráva, že Sony si přikupuje PalmOS, přinese to rozporuplné pohledy na budoucnost PDA průmyslu. Někteří v tom spatří konec Palmů, jiní zase jejich renesanci. A pravda bude zase někde mezi…