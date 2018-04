Stane se Ericsson T39 králem mezi mobilními telefony?

Ericsson v říjnu roku 2000 oznámil, že ukončil vývoj telefonu T36, který měl být nástupcem úspěšného hi-end modelu T28. Dnes se chystá tento projekt znovu oživit, s několika úpravami a s jiným označením. Připravovaný T39 se bude pyšnit všemi funkcemi, kterými měl oslnit jeho padlý předchůdce, a navíc přidá ještě několik perliček. Hlavní z nich je technologie GPRS.

Model T36 Ericsson představil na jaře roku 2000 s tím, že jeho prodej by měl začít na podzim téhož roku. Jak se termín blížil, mluvilo se stále více o paralelně vyvíjeném telefonu R520 a T36 upadal v zapomnění. Poslední rozlučkou pak bylo říjnové oznámení, že projekt T36 je zrušen. Prezident Oddělení zákaznických produktů společnosti Ericsson Jan Wareby k tomu řekl: „Zrušíme model T36 a plně se soustředíme na R520". Podle Jana Warebyho byl tento krok nutným pokračováním ozdraveného programu divize mobilních telefonů firmy Ericsson.

Vývoj R520 je však již v podstatě u konce, na jaře by se měl dostat na trh, a tak se je možné se soustředit na něco jiného. Podle našich informací by mělo jít právě o znovuzrozený projekt T36, tentokrát označený T39, který by měl na rozdíl od prvního prototypu podporovat i technologii GPRS. Jak přesně měl vypadat model T36, se dočtete v článku Ericsson T36 - WAP, HSCSD, triband a Bluetooth (preview). Design a většina funkcí T39 by měla být převzata právě z tohoto vývojového předchůdce. Není jen jisté, jestli bude nový telefon triální (pracující v pásmech 900/1800/1900 MHz), jak tomu mělo být u T36. Pokud ano, bude mít konečně Ericsson svůj první evropsko-americký telefon. Uvidíme, zda se T39 stane realitou, nebo jestli skončí dřív, než opravdu dozraje.