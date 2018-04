Stále více firem investuje do budoucnosti VoIP

V minulosti se této technologie hlasového spojení využívalo především pro interní potřeby mnoha velkých společností. V dnešních domácnostech nachází tento druh komunikace smysl hlavně díky rozvoji vysokorychlostního internetu. VoIP je někdy označováno jako další revoluce v telekomunikacích.

Je tomu hlavně díky přijatelnějším cenám a snadnému použití. Rozvoj této služby je také možností pro malé nebo zcela nové společnosti ukázat se světu a získat si své postavení na trhu, kde zpravidla již delší dobu drží karty zkušení a stále stejní hráči.

Na druhou stranu je pravda, že tito hráči již většinou podobné služby ve svých nabídkách zařazeny mají nebo je v co nejbližší době uvést slibují. Obdobná situace vládne i na poli světových výrobců hardwaru. Jak už to s vývojem nových technologií bývá, žádná z firem nechce naskakovat do rozjetého vlaku na poslední chvíli, a tak se mnoho z nich snaží využít všech okolností k participaci.

Jak to vypadá v praxi?

Posledním příkladem budiž spojení významného amerického producenta mobilních telefonů a komunikačních zařízení, společnosti Motorola, a tamního poskytovatele internetového telefonování, firmy Skype.

Jen pro zajímavost, společnost Skype vzešla z úsilí zakladatelů mezinárodní sítě pro vzdálené sdílení dat, jménem Kazaa. Právě firma Skype, jejíž databáze čítá na 25 milionů registrovaných uživatelů, zprostředkovává volná hlasová volání prostřednictvím svého peer-to-peer softwaru.

Svazek mezi Motorolou a Skype lze zatím definovat jako počáteční fázi celého partnerství, jež by se měla projevit hlavně v oblasti marketingu a reklamy. Společné plány obou partnerů v budoucnu počítají i s uvedením mobilních telefonů, jež by v sobě měly integrovány prvky pro VoIP.

Druhý nejvýznamnější světový výrobce mobilních zařízení by rád doplnil pár svých modelů právě o software společnosti Skype, který by zajistil potřebné připojení k internetu přes vysokorychlostní sítě Wi-Fi.

S takovými telefony by pak bylo pro zákazníky Skype možné vést vzájemná volání bez doprovodných poplatků. První produkty, vzešlé z fúze obou partnerů, by se na americkém trhu měly objevit již v první polovině tohoto roku. Zdali se podobná zařízení dostanou v nejbližší době i do České republiky, můžeme zatím jen odhadovat.

Kam proniká VoIP?

Kromě komerčního provozu by ale měla technologie VoIP najít své využití i v jiných oblastech společnosti. Jak datových, tak hlasových služeb by měly začít aplikovat města a státy v rámci svých bezpečnostních složek. Tato myšlenka již byla z části převedena do praxe v americkém státě Arizona.

Právě tady vznikla první dálnice pokrytá signálem Wi-Fi, to vše pod patronací tamních úřadů a místní telekomunikační společnosti. Začátkem února byl pokryt úsek dálnice v délce necelých osmi kilometrů. Během zkušebního provozu bylo možné za jízdy bezproblémově stahovat data a uskutečňovat hlasové VoIP konference v rychlosti až 130 km/h.

Celý proces výstavby a definitivního dokončení sítě by měl být dovršen koncem května. Plánovaná délka úseku, pokrytá tímto Wi-Fi signálem, by měla dosahovat až čtyřiapadesáti kilometrů. Síť bude zpočátku sloužit pro potřeby policie, hasičů, záchranářů či pohraničních hlídek. Časem by díky jejímu postupnému rozšiřování a vývoji měly být připojeny i ostatní instituce, jako školy, oblastní úřady nebo další významné rezidence.

Vzhledem ke světovému vývoji technologie VoIP by se v našich poměrech dalo hovořit pouze o počátcích těchto služeb. U nás můžeme využít zatím jen nabídek některých z poskytovatelů pevných volání. Mezi nejznámější v této oblasti patří firmy Fayn a Contactel, jež umožňují volání v rámci své sítě zdarma, respektive za malý měsíční paušál. Svou nabídku by měl ještě letos zveřejnit i největší poskytovatel pevných linek u nás, Český Telecom, a také poskytovatel kabelové televize Karneval. Za jakou dobu však budeme i my moci využívat mobilního telefonování přes sítě Wi-Fi, je zatím ve hvězdách.