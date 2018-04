Stále není jisté, kdy u nás bude UMTS

Podle oficiálního sdělení mluvčí ministerstva informatiky Kláry Volné a také Eurotelu a T-Mobile dojde do čtrnácti dnů k podepsání dohody mezi Českým telekomunikačním úřadem a Eurotelem a T-Mobile o změně licenčních podmínek pro provoz sítí UMTS. Změna se má týkat hlavně posunu termínu spuštění, doby platnosti licence a splátkového kalendáře za licenci.

Podle současných podmínek musí Eurotel a T-Mobile zahájit provoz sítě UMTS v Praze 1. ledna 2005. Oskar si licenci na provoz sítě UMTS nekoupil. Jenže oba dva mobilní operátoři by rádi termín spuštění UMTS co nejvíce posunuli – domnívají se, že čím později UMTS spustí, bude to pro ně výhodnější. Dohoda by měla počítat s termínem 1. ledna 2006.

Současná vláda by to ráda oběma operátorům umožnila výměnou za předčasné splacení licenčního poplatku. Ten činí v případě T-Mobile celkem 3,861 miliardy korun, Eurotel má zaplatit 3,535 miliardy korun. Vláda je motivovaná jedinou věcí – naplnit tragicky děravý státní rozpočet, k čemuž se hodí každá miliarda. Mobilní operátoři už více než čtyři miliardy z více než sedmi zaplatili. Zbytek by měli splácet ještě osm let. Nyní se zdá, že Český telekomunikační úřad, který se dříve alespoň pro veřejnost odložení spuštění UMTS bránil, už s výměnným obchodem souhlasí.

Když operátoři zaplatí nyní na přelomu roku, budou muset každý sehnat více než jednu miliardu korun (což ani pro takové giganty s tučnými konty není hračkou), ale výměnou za to nebudou muset ještě tento rok nakupovat infrastrukturu pro sítě UMTS. A oba operátoři se domnívají, že když budou moci tyto nákupy udělat později, výrazně ušetří. Ceny vybavení pro UMTS totiž výrazně klesají.

Jenže kdyby už sítě UMTS stály, mohly by se začít alespoň trochu splácet. Investice do sítě před rokem by mohla být až několikanásobně vyšší než investice příští rok, jenže přinejmenším příklad Eurotelu ukazuje, že se to může vyplatit. Když Eurotel začínal stavět síť GSM, stála ho mnohem více než konkurenční RadioMobil (dnes T-Mobile). Eurotelu se ale podařilo většinu nákladů splatit rychleji než T-Mobile (díky dřívějšímu poskytování služeb a kvalitnějšímu pokrytí) a zatímco v T-Mobile stále počítají, kdy se investice vrátí, v Eurotelu už dnes počítají zisky z původní investice.

Samozřejmě existuje i příklad Oskara, který do sítě ze začátku nemusel investovat vlastní peníze (síť zaplatil Siemens a Ericsson, Oskar jim ji splácí) a díky nižším nákladům na technologie se mu síť zaplatí mnohem rychleji než jeho konkurentům. Jenže ti už vydělávají, což se o Oskarovi z investorského hlediska ani při pohledu na jeho hezké provozní výsledky říct nedá. Investory může těšit, že ta doba není tak daleko, ale zatím stále ještě sledují splácení než zisk z investice.

V případě UMTS navíc hrozí další riziko, které zde u sítí GSM neexsitovalo. V nejbližších letech se může objevit několik technologií, které umožní poskytovat služby mobilních sítí se stejnou kvalitou jako v UMTS, ale bez nutnosti platby za licenci a s nižšími náklady na technologii. Surové datové přenosy je možné realizovat přes Wi-Fi či v odpovídající kvalitě přes technologie CDMA nebo EDGE (rozšíření GSM). A navýšit hlasovou kapacitu sítě GSM bude stále levnější, stejně jako se možná za pár let v určitých lukrativních oblastech vyplatí používat CDMA namísto dražšího W-CDMA (UMTS).

Asijští výrobci mobilů se netají tím, že pro ně není problém udělat mobil, který zvládá více technologií, pokud pro takové mobily bude existovat trh. Evropští výrobci navenek tvrdí, že jedinou správnou cestou je UMTS, ale to jen proto, že jejich síťové divize se stále ještě třesou na zajímavé zisky z dodávek infrastruktury W-CDMA pro operátory. Udělat mobily, které umí různé CDMA (včetně W-CDMA) a GSM ostatně umí taky. A u mobilů pro UMTS se to předpokládá jako samozřejmost…

V současnosti nehrozí, že by do České republiky přišel někdo, kdo postaví kvalitnější a levnější multimediální mobilní síť než dokáží Eurotel a T-Mobile s UMTS. Ale to jen proto, že ČTÚ není ochoten přidělit potřebné frekvence pro nic jiného než UMTS. To ale neznamená, že za pár let bude UMTS vůči vylepšeným sítím GSM v kombinaci s EDGE a novými aplikačními protokoly nekonkurenceschopné. Doufejme, že operátoři dobře vědí, co s odkladem UMTS získají.

Jinak se totiž může stát, že mezitím nainvestují miliardové částky do vylepšení sítí GSM jen proto, že se báli přijít včas s UMTS, které by vyřešilo jejich současné problémy se sítí a aplikacemi. Ty miliardy za licenci a studie a průzkumy trhu kvůli UMTS totiž zaplatí zákazníci. A ti by asi raději spláceli funkční infrastrukturu než vyhozené miliardy za licenci, kterou operátoři nepoužijí…