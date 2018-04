Stahujte zdarma vánoční témátka nebo pořádnou porci her

Přinášíme vám přehled několika programů s vánoční tématikou. Na PocketPC bohužel není výběr tak rozmanitý, jako je tomu v případě palmů, stáhnout si přesto můžete několik povedených témátek či pár her.

FREE VGA Christmas Theme Pack

FREE VGA Christmas Theme Pack je balík vánočních témátek pro VGA zařízení. Zdarma jej můžete stahovat odsud.

FREE Christmas Theme Pack 2

Další balík témátek s vánočními motivy naleznete zde. Podporován je kromě standardního módu zobrazení také landscape.

Mery Christmas

Štědrovečerní témátko nabízí také server Handango. Použít je můžete kromě svého PDA také na zařízení, které se chystáte někomu pod stromeček darovat.

Happy New Year

Další témátko, tentokráte s novoroční tématikou, najdete rovněž na serveru Handango.

Winter Forest

Pokud máte okolo sebe málo sněhu, můžete ho mít dostatek díky témátku Winter Forest alespoň ve svém PocketPC.

Li-Nuggz X-Mas

Zcela zdarma lze získat vánoční edici hry Li-Nuggz. V ní máte za úkol harpunovat poskakující vánoční ozdoby a dosáhnout co nejvyššího skóre. Při zasažení se každá koule rozštěpí na dvě menší, které musíte také zničit. Je však nutné sledovat odpočítávaný čas, kterého není nikdy nazbyt.

Stahujte odsud

Christmas Rush (iPAQ) 2.0

Znáte to, je Štědrý den a Santa má pěkný průšvih, protože nestíhá roznést všechny dárky. Pomůžete mu? Docela zajímavá 3D hra, ani se nechce věřit, že je zdarma. Že by vánoční kouzlo?

Stahujte zde

X-MAS Runner LITE



X-MAS Runner je vánoční předělávkou známé hry Lode Runner. Stejně jako v ní, i zde máte za úkol sbírat předměty a vyhýbat se nepřátelům.

Ve hře nechybí možnost volby pozadí, ozvučení i hudební soundtrack. Pokud vás X-MAS Runner LITE zaujme, můžete si pořídit i jeho PRO verzi, ta je však již zpoplatněna.

Stahujte zde

Snowed In 3 - Even Deeper

Snowed In 3 je chytlavou hrou, ve které musíte složit řadu alespoň tří stejných předmětů. Docílíte toho jejich prohazováním s ostatními.

Na výběr je ze dvou typů her - první, kde vás čas nehoní a druhá, omezená limitem.

Snowed In 3 - Even Deeper je zdarma pouze do konce tohoto roku, tak neváhejte a stahujte.

Trial Challenge - Christmas Track 1.0

Balík vánočních tratí do hry Trial Challenge si můžete stáhnout díky jejímu výrobci AIM Productions NV zcela zdarma. Podmínkou je však vlastnictví plné verze hry, na demu vánoční tratě nespustíte.

Stahujte zde, více o hře samotné tady

XMas Pipes

Ve hře XMas Pipes je vaším úkolem sestrojit funkční potrubní systém.