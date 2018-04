Stahujte zdarma pro Windows Mobile - VoIP a IM klient, plánovač stahování e-mailů, download klient a widgety

Nimbuzz

Velmi kvalitní IM a VoIP klient, který mimo jiné existuje i ve verzi pro komunikátory. Můžeme s ním lidem mobilně volat i psát. Nimbuzz v sobě totiž sdružuje podporu služeb a sítí Skype, MSN/Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, ICQ, AIM, Google Talk, Gadu-Gadu, Hyves a dalších. Program zvládá skupinové hovory, offline messaging, posílání souborů všeho druhu (fotka, zvonění...). Na platformách Symbian a Windows Mobile jej lze použít i k plnohodnotným VoIP telefonním rozhovorům. Služba je skutečně neplacená a my jen doufáme, že se to brzy nezmění. Nimbuzz se spokojí s libovolnými Windows Mobile.





Email Scheduler

Aplikace Email Scheduler je jednoduchý program, který umí automaticky měnit různé režimy získávání e-mailů. Tím máme na mysli ten fakt, že kromě vlastní synchronizace si uživatel nyní může upřesnit i časy, kdy se má PDA po e-mailech pídit. Při šikovném nastavení si tak třeba uživatel snadno určí dny, ve které ale opravdu nechce být obtěžován, případně v jaké hodiny má stahování e-mailů začít a skončit (lze mít oddělené časy pro běžné dny i víkend) apod. Email Scheduler vyžaduje Windows Mobile 5.0 nebo lepší OS, 80 kB na disku a nainstalovaný .NET CF 2.0.





Pocket Downloader

Jedna z věcí, která u platformy Windows Mobile snese vylepšení, je stahování souborů. Je tu a má podobu aplikace Pocket Downloader, což je plnohodnotný stahovací klient, který má spoustu příjemných vlastností viděných u jeho "velkých" desktopových kolegů. Tak namátkou - podporuje obnovení stahování, umí downloadovat z více zdrojů najednou a nerozhodí jej ani proxy servery. Pocket Donwloader nás po stažení obere o 123 kB místa na disku. Rozběhneme jej na čemkoliv nad Windows Mobile 5.0.





FEWidgets

Zajímavý titul inspirující se praktičností na desktopech tak populárních widgetů. Aplikace je sice trochu náročná (minimem je sestava zahrnující Windows Mobile 5.0, .NET CF v3.5 a Flash 7 for Pocket PC), ovšem na oplátku nám poskytne plochu s praktickými widgety. A těch zde je opravdu spousta - pro počasí, blížící se schůzky, došlé SMS zprávy, úkoly, datum, hodiny a nechybí ani měnič pozadí, ovládání multimediálního přehrávače či rychlé vytáčení. A samozřejmě mnoho mnoho dalších. FEWidgets lze dokonce rovnou použít jako náhradu Today obrazovky (musí to být jediný aktivní plugin). A dodejme ještě na závěr, že komu by se snad základní widgety nelíbily, může si jich vytvořit ve Flashi, kolik jen bude chtít. FEWidgets mají v podobě CAB souboru velikost 838 kB.







