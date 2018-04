Stahujte zdarma nejoblíbenější browser ve Windows Mobile verzi

Opera Mini nemůže chybět v programovém repertoáru snad žádného uživatele, který svůj telefon používá k brouzdání po webu. Oproti všem ostatním má totiž obrovskou výhodu ve využití proxy serverů, které před samotným načtením slouží k optimalizaci webu pro mobilní zobrazení. Díky tomu jsou datové přenosy redukovány až o 90 %. Opera mini tak šetří čas i peníze.

Opera Mini se však doposud na žádném chytrém zařízení nedala provozovat bez správce Java midletů. Tomu ale s představením optimalizované verze přímo pro Windows telefony odzvonilo.

Nově tedy Opera Mini 5 beta po nainstalování figuruje přímo ve start menu mezi ostatními aplikacemi. Funkčně je tato verze samozřejmě shodná s java verzí Opery mini, nechybí tak užitečná výchozí obrazovka s devíti oblíbenými weby, které tak můžete navštívit jedním klepnutím.

Samozřejmostí je základní nastavení, tedy kvalita načítaných obrázků, mobilní zobrazení, fullscreen režim nebo velikost písma. I to nejmenší je ale oproti java verzi zbytečně velké a tak je po přiblížení vidět jen malý výřez stránkou.

Přítomna je i technologie Opera link pro synchronizaci záložek a historie; snadno a rychle tak můžete mít shodná data v prohlížeči na PC i v telefonu (telefonech). Příjemným překvapením je česká lokalizace, která jak v java, tak i verzi mobile chyběla.

"Přesto, že má již dnes Opera Mini více než 50 milionů spokojených uživatelů, neusínáme na vavřínech a naše aplikace neustále vylepšujeme. Nyní jsme potěšení, že můžeme nejoblíbenější webový prohlížeč nabídnout v nativní verzi pro Windows Mobile", komentuje událost Dag Olev Norem, viceprezident produktové sekce Opera software.

Kromě zmíněné chystané verze Opery Mobile 10 pro Google Android se proslýchá, že by se verze Mini mohli dočkat i majitelé Apple iPhonu. Ta je v plánu již dlouho, nicméně představitelé společnosti v čele se Steve Jobsem dlouho v App store odmítali aplikace, jež by konkurovaly vestavěným nástrojům z dílen Applu - čtěte: Opera Mini pro iPhone hotova, ale jako by vůbec nebyla.

Operu Mini 5 beta můžete do svého telefonu stáhnout navštívením stránky m.opera.com/mini/next