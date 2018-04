Stahujte zdarma: MP3 budík, neobvyklou virtuální klávesnici nebo systémový plugin pro Dnes

Ne každý ctí Vánoce jako svátky klidu, pohody a odpočinku. Důkazem toho je spousta zbrusu nových volně šiřitelných aplikací pro Windows Mobile, které pro nás jejich autoři připravili. Přehled začneme užitečným nástrojem k redefinici software tlačítek na vašem komunikátoru. Neunikne nám ani propracovaný budík, který umožňuje buzení libovolnou MP3 skladbou. Dále vám nabídneme skin pro telefonní aplikaci á la Apple iPhone nebo virtuální klávesnici s rozvržením, které tady ještě opravdu nebylo.



KeySwop

Autor: Vicott Wong

Kategorie: Systémové nástroje

Platforma: Pocket PC

Velikost: 90 kB

Vicott Wong je známý tvůrce freeware aplikací, který WM uživatele svými výtvory již několikrát potěšil. Nejinak tomu bude v případě utility KeySwop.

Systém Windows Mobile 5.0 for PPC Phone edition přinesl spoustu užitečných změn. Na obrazovce Dnes se nově objevila dvě softwarová tlačítka, která umožňovala rychlý přístup ke kontaktům nebo do přehledu schůzek. Zkratky přiřazené těmto tlačítkům ale není možné měnit jinak než úpravou registrů. To ale s příchodem KeySwop už neplatí.





V prostředí programu jednoduše vyberete ze seznamu zástupců z daného umístění daný program a stiskem tlačítka "Apply" změnu potvrdíte a provedete.

Stahujte zde



SpoonAlarm

Autor: Gil Bouhnick

Kategorie: Systémové nástroje

Platforma: Pocket PC

Velikost: 369 kB



Také využíváte svůj komunikátor i jako budík? Pokud ano a nejste spokojeni s možnostmi, které standardně systém ve správci budíku nabízí, potom čtěte dále. Nová aplikace SpoonAlarm by totiž vaše nároky mohla uspokojit.





Ve standardním správci připomenutí lze nastavit na každý den různý čas buzení. SpoonAlarm jde ale ještě dále a nastavit si můžete budík třeba na měsíc dopředu. Největší výhodou je však plná podpora MP3 formátu, a tak vás místo nepříjemného pípání může budit hlas vašeho oblíbeného interpreta. Muziku navíc program dokáže čerpat z paměťové karty, a nutnost mít melodie přímo ve FlashROM tak odpadá.

Bohužel si aplikace neporadí s větvenými adresáři, a tak máte-li v telefonu adresář MP3 a ten je následně větven dle interpretů (což se dá očekávat), pak je nutné skladby, které chcete k budíku použít, zkopírovat do kořenového adresáře. Nechybí volba opakování buzení, předdefinované časy nebo možnost změny barvy pozadí. Aplikace je určena pro všechny kapesní počítače na systému Windows Mobile 5.0 a 6.

Stahujte zde



iPhone Pad

Autor: Lake Ridge Software

Kategorie: skin telefonu

Platforma: Pocket PC

Velikost: 2,2 MB

Název této aplikace hovoří za vše a každý čtenář jistě zatuší, že jde o další program inspirovaný Apple iPhone. V tomto případě jde o nové prostředí telefonní aplikace. Po instalaci a následném měkkém resetu zařízení vás po vstupu do prostředí telefonu její nový vzhled příjemně překvapí. Ty tam jsou mdlé a nevýrazné barvy standardního rozhraní.





Škoda jen, že i telefonní seznam není ve stejném barevném ražení. Takto získáte "jen" příjemnější telefonní rozhraní, které se vyznačuje jednodušším ovládáním pomocí prstů.

Stahujte zde





TapTap Keyboard

Autor: Ondřej Vavroušek

Kategorie: virtuální klávesnice

Platforma: Pocket PC

Velikost: 680 kB

Přestože jsou hardwarové klávesnice u WM komunikátorů stále oblíbenější, nejsou součástí každého modelu. Ne každému uživateli jsou totiž takové klávesnice po chuti a svůj přístroj jsou i dnes někteří zvyklí ovládat výhradně přes dotykový displej. I přes nejrůznější uživatelská rozhraní, kterými nás vývojáři v poslední době zahrnují, je ale několik úkonů, kterým ani takové aplikace na komfortu nepřidají. Na mysli máme především psaní e-mailů, SMS nebo jakékoli zadávání textu. To je na virtuální klávesnici samozřejmě pomalejší nežli na její skutečné hardwarové alternativě. Ani na tuto skupinu aplikací však programátoři nezapomínají, a tak si dnes můžeme představit nový projekt českého autora.







Zajímavá virtuální klávesnice TapTap zabere v paměti zařízení necelých 700 kB a sám autor k bezproblémové činnosti instalaci na kartu nedoporučuje. Soft reset není po instalaci nutný, nicméně aplikace na některých zařízeních nefunguje a po selekci metody zadávání TapTap Keyboard se jednoduše nenačte. Klávesnici tvoří tři hlavní řádky, z nichž první slouží k přepínání velikosti písmen, zadávání číslic nebo mezery. Šipka s křížkem plní funkce backspace.

Písmena abecedy, včetně spousty užitečných znaků, jsou tak rozdělena do sedmi velkých "chlívků" po sedmi znacích. Klepnutím na jeden z nich se klávesnice přepne na detailní zobrazení, kde každému písmenu (číslici, symbolu) náleží jeden chlívek. Klepnutím na kýžený znak se opět přepne do standardní podoby. Velkou výhodou jsou veliké obláčky s písmeny, negativem naopak neobvyklé rozložení, na které je třeba si zvykat. Aplikace je psaná pro všechna Pocket PC na systému Windows Mobile 5.0/6 a podporuje i VGA displeje.

Stahujte zde





Metrix 2

Autor: Apoxsoft

Kategorie: plugin pro obrazovku Dnes

Platforma: Pocket PC

Velikost: 250 kB

Pluginů, nebo-li zásuvných modulů pro obrazovku Dnes je nespočet. Netřeba připomínat, že v mnoha případech jde jen o lehce upravenou variaci téhož. Nový Metrix 2 není výjimkou.





Metrix 2 uživateli přehlednou formou prostírá ty nejdůležitější systémové údaje. Mezi ty lze zařadit ukazatel stavu baterie, volnou operační i uživatelskou paměť a volný prostor na paměťové kartě. Snadno lze jedním tahem po displeji regulovat intenzitu podsvícení, která je jinak utopená v hlubinách nastavení.

Výhodou je skinovatelnost pluginu, vzhled ikonek tak můžete čas od času obměnit, případně je doplnit krátkým popisem. Plugin je určen pro všechny kapesní počítače na systému WM 5.0/6 a navíc podporuje i starší verzi WM 2003 (SE).

Stahujte zde