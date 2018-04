Stahujte zdarma: aplikace pro OS Symbian, které pod stanem nesmí chybět

Prim v dnešním přehledu hrají aplikace, které využijí zejména světoběžníci. Jde o World Time a předpověď počasí s názvem Mobile Weather. Dále vám nabídneme povedené barevné téma, které příjemně osvěží váš chytrý telefon. Přehled zakončíme simulací kapesní svítilny, která by neměla chybět v žádném programovém repertoáru Symbianového telefonu.

Light Effect

Kategorie: témata

Velikost: 1,6 MB

Pokud vás již nebaví stále stejná úvodní obrazovka s okoukanými a již nezajímavými motivy, pak pro vás máme jednoduchý recept na změnu – vyzkoušejte velmi povedené barevné téma s názvem Light Effect. Po instalaci souboru navštivte menu Nástroje –Motivy a z nabídky zvolte Light Effect.





Po chvilce načítání se prostředí telefonu změní takřka k nepoznání. Nové není jen pozadí, novou tvář dostaly i všechny ikonky. Samotné pozadí je vyvedeno velmi pěkně a i přes obsah pestrých barev nepůsobí nijak rušivě. Doporučujeme alespoň vyzkoušet.

World Time and temperature

Kategorie: cestování

Velikost: 250 kB

Cestujete často a rádi byste před odletem do vzdálené destinace věděli, jaké počasí vás v neznámých krajích uvítá? Pak zbystřete smysly. Právě popisovaná aplikace je totiž zřejmě to, co hledáte.





S její pomocí totiž budete mít odpovědi na uvedené otázky vždy jako na dlani. WT&T je flashová aplikace, která při přístupu k veřejné wi-fi síti, případně při aktivním datovém spojení aktualizuje informace v 16 světových městech napříč všemi časovými pásmy. Kromě aktuálního času se dozvíte teplotu, obrázkem je pak prezentováno aktuální počasí. Škoda jen, že města jsou nastavená napevno a tudíž není možné definovat (přidat) svá vlastní. Aplikace je určena pro telefony na Symbianu S60 3rd edition s QVGA displeji v režimu portrait (240 x 320 pix).

Mobile weather

Kategorie: cestování

Velikost: 700 kB

Hlavní turistická sezóna se blíží a pokud si i vy již dnes sepisujete seznam věcí, které nesmíte zapomenout přibalit, pak jej rozšiřte o aplikaci Mobile Weather. Do vašeho smartphonu se Symbianem se oněch 700 kB jistě vměstná a vy tak získáte spolehlivou kapesní rosničku.





Prvním úkonem po spuštění bude samozřejmě zadání nové destinace. Nejprve vyberete světadíl (jeho část) a následně stát a město. Následuje dialogové okno s výběrem datového přípojení (wi-fi, GRPS/EDGE). Po úspěšném navázání spojení se stáhnou všechna potřebná data, která pak vidíte v základním náhledu. Kromě aktuální teploty, času východu a západu slunce a rychlosti větru je vidět náhled počasí ještě na následující dva dny (včetně teplotního intervalu).

V nastavení lze měnit teplotní jednotku (stupně Celsia, Fahrenheita), defaultní přístupový bod a interval aktualizace dat (manuálně, 15, 30 minut, 1 nebo 2 hodiny). Mobile weather je určena pro všechny telefony s OS Symbian 60 3rd edition.

Best Torch

Kategorie: kapesní svítilna

Velikost: 100 kB

Režim kapesní svítilny již není výsadou jen outdoor telefonů a díky aplikacím třetích stran lze v baterku proměnit i chytrý telefon. Pro Symbian S60 v tomto ohledu asi neexistuje vhodnější volby než aplikace s jednoduchým názvem Best Torch.





Stačí jen v menu programu nastavit aktivační klávesu, jejíž delším stiskem režim svítilnu zapnete a pak jen čekat na situaci, kdy vám svítilna v těle mobilního telefonu přijde vhod. A věřte, že život takových situací servíruje bohatě.



