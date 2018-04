Stahujte styl Windows XP pro kapesní počítače zcela zdarma

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

POCKET PC

eXPerience

S programem eXPerience můžete změnit prostředí kapesního počítače na styl Windows XP. Aplikaci nechybí nabídka Start, Taskbar nebo možnost zobrazení hodin a datumu. eXPerience bohužel není kompatibilní s nejnovější verzí operačního systému Windows Mobile 2005.

Stahujte zde

Batti

Jednoduchý program, který zobrazuje stav baterie pomocí linky v horní části obrazovky. Údaj je obnovován každých 10 vteřin a možnost zobrazení indikátoru lze upravit podle mnoha kritérií. Nechybí zvukové upozornění při nízkém stavu aku, textový status baterie spolu s hodnotou její teploty či voltáže a několik dalších funkcí.

Stahujte zde

VH PocketPC Capture

Program pro zachycení stavu obrazovky. Poradí si jak s obrázky, tak s videem a to jak na PocketPC, tak smartphonech.

Stahujte zde

zatelnet

Telnet/SSH2 klient pro PocketPC s Microsoft Compact Framework. Umožňuje volbu typu orientace nebo práci v rozlišení od 240 x 240 od VGA.

Stahujte zde

PALM OS

cotoGPS

S programem cotoGPS můžete pomocí svého palmu a GPS zjistit informace o nadmořské výšce či pozici satelitů na obloze. Nechybí zaznamenávání trasy a další zajímavé funkce.

Stahujte zde

GrxView

GrxView je jednoduchý zobrazovač obrázků s podporou JPEG formátu. Obsahuje také souborový manager, podporuje zoomování, náhledy nebo slideshow.

Stahujte zde

Origami On The Go

Program Origami On The Go přináší návod krok za krokem, jak sestavovat origami. Aplikace je doplněna také historií tohoto tradičního japonského umění. Její nová verze je kompletně předělána, přináší řadu změn a vylepšenou podporu jak pro landscape, tak portrait mód.

Stahujte zde

Recal

Trápí vás často nepřesný displej? Pak použijte utilitku Recal, která se postará o jeho kalibraci. Program tak učiní po každém resetu palmu či po HotSyncu. Nová verze funguje na palmech od verze 3.0 výše.

Stahujte zde