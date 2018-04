Stahujte povedený ICQ kecálek Slick, dokud je zdarma

Na mobilním trhu je v dnešní době dostupné takové množství nejrůznějších ICQ, MSN, Yahoo!, AIM a jiných klientů, že nové tituly nemají příliš velkou šanci prosadit se. Vývojářská dílna Lonely Cat Games však přišla s programem Slick, který má velký potenciál stát se plnohodnotným konkurentem zavedených „kecálků”.

Poměrně známý výrobce mobilních aplikací a her Lonely Cat Games má za sebou spoustu úspěšných titulů (jmenujme například SmartMovie nebo X-plore). Již před prezentováním testovací verze nového ICQ klienta s názvem Slick jsme tudíž očekávali neobyčejný program, který by mohl do světa mobilního instant messagingu přinést něco nového. V rámci funkcí jsme se zatím novinek nedočkali (možná až v oficiální plné verzi), samotné prostředí aplikace nás však velmi mile překvapilo.

Zatím jen v testovací verzi

Jak již bylo řečeno, program Slick je teprve ve fázi vývoje, a proto je uživatelům nabízen zdarma ke stažení pouze jako betaverze. Ta je určena pro platformu operačního systému Symbian, a to konkrétně S60 (včetně 3rd) a UIQ.

Instalační soubor si můžete po vybrání typu vašeho mobilního telefonu stáhnout na této internetové stránce. Jak už jistě víte, z počítače do mobilu ho následně můžete přehrát několika způsoby - například pomocí datového kabelu nebo bezdrátové technologie Bluetooth.

Zvládá ICQ, AIM i Yahoo! platformu

Hned při prvním spuštění vás aplikace požádá o nastavení vašich komunikačních účtů. Mezi nimi je prozatím ICQ, AIM a Yahoo! Messenger. Výrobce však slibuje, že spolu s novými upgrady budou přibývat i nové platformy (například MSN, Google Talk, Jabber a další). Po kliknutí na některou z platforem poté stačí nastavit uživatelské jméno a heslo a tyto parametry následně potvrdit.





Program se připojí k internetu a během několika sekund se již na displeji zobrazí váš seznam kontaktů. Prostředí programu je zpracováno do světlého odstínu modré barvy a jak je zvykem, veškeré kontakty jsou roztříděny do jednotlivých skupin. Nemusíte mít strach, že byste se v aplikaci neorientovali. Vše je vytvořeno pro maximální přehlednost a většina ikonek je navíc shodných s těmi, které dozajista znáte z počítačových ICQ klientů.

Přehledné nastavení s nápovědou, změna fontu písma

Co nás velmi pozitivně překvapilo, je nastavení, do kterého je přímo implementována nápověda. Zatímco v jiných programech musíte pro nápovědu vstoupit do speciálního menu, zde vás při označení určité položky v nastavení kolonka ve spodní části displeje automaticky informuje o všem podstatném.





Jelikož je aplikace pouze v testovací verzi, nenabízí samozřejmě příliš mnoho funkcí. Všechny základní možnosti jsou však obsaženy – jmenujme tedy především zobrazení uživatelských skupin, skrývání offline kontaktů, nastavení statusu „away“ po předem zadané době nečinnosti, libovolný zvuk pro příchozí zprávy, zapnutí vibrací či změnu fontů. Poslední jmenovaná položka je přeci jen oproti konkurentům originální – písmo si totiž můžete zvětšit až ve třech různých krocích, což uvítají zejména uživatelé s horším zrakem.

Nechybí samozřejmě ani nutná položka pro změnu vašich statusů (mezi základními jsou away, not available, do not disturb a invisible) či výběr způsobu, podle kterého se mají v seznamu seřazovat vaše kontakty.

Posílání a přijímání zpráv – vše jde rychle

Prostředí pro psaní zpráv je zpracováno velmi podobně ostatním mobilním messengerům. Nejdříve si tedy stačí vybrat uživatele, kterému chcete něco napsat a otevřít editor pro zprávy. Následně se na displeji zobrazí dvě kolonky, přičemž ve spodní z nich se zobrazuje, co aktuálně píšete a v té horní výsledná komunikace s daným člověkem.

Text můžete pochopitelně obohatit i pomocí emotikon, tedy smajlíků. V současné verzi jich sice není moc, ale snad se časem ještě nějací objeví. Pokud vám přijde zpráva, program vás na ni kromě obálky upozorní i zvukem, který si můžete sami nastavit. Pokud si tedy program minimalizujete na pozadí, o příchozí zprávě se dozvíte.





Veškerý pohyb při psaní zpráv, procházení seznamem kontaktů nebo nastavením navíc probíhá velmi jednoduše – nikdy na nic nečekáte a prakticky v okamžiku kliknutí na libovolnou položku program ihned zareaguje.

Česko-slovenský program, který má ve světě šanci

Pokud bychom měli Slick zhodnotit s ohledem na to, že se jedná prozatím pouze o testovací verzi, asi bychom hýřili samými superlativy. Jedná se totiž bezesporu o jednoho z nejlepších ICQ klientů pro mobilní telefony. Nepodporuje zatím takové množství funkcí, jako například konkurenční Jimm pro platformu Java, QIP nebo Agile Messenger, ale svou rychlostí, pěkným grafickým zpracováním a přátelským uživatelským prostředím jim dokáže již nyní konkurovat.

Jestliže výrobce nezahálí a nezpoplatní plnou verzi, bude implementovat stále nové možnosti (například funkci pro odesílání souborů nebo více jazykových mutací), má šanci zařadit se do této hvězdné skupiny mobilních messengerů. Jak mu to půjde, uvidíme. Zatím si můžete aplikaci Slick vyzkoušet.