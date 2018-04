Stahujte pětici nejlepších her zdarma pro Windows Mobile

Po několikahodinovém brouzdání internetem můžeme s relativně klidným srdcem prohlásit, že na síti se nachází zhruba stovka volně šířitelných (freeware) her pro smartphony vybavené Windows Mobile. Samozřejmě toto číslo není definitivní a další procházení webovými stránkami by jistě (po notně delší době) přineslo zasloužené ovoce. Výrobci se do tvorby her, které by byly zdarma, zkrátka příliš nehrnou, a tak většina z těchto titulů pochází od počítačových nadšenců.

Důležitým cílem při našem hledání byla plná kompatibilita s Windows Mobile 6 Standard a především bezproblémové zobrazení na Motorole Q 9h, která disponuje netradičním rozlišením QVGA ovšem naležato. Dále jsme vynechali všechny variace na solitaire a jednoduché dětské hříčky stylu pexesa. Po takto důkladném třídění tudíž příliš mnoho titulů nezbylo. I přesto patří tato pětice k tomu nejlepšímu, co můžete zadarmo získat. Některé hry určitě již znáte z počítače. Jedná se tudíž trochu o sázku na jistotu a jejich hratelnost je časem prověřená. U dvou kousků pak jistě prominete, že mají status shareware, který však prakticky neomezuje výsledný zážitek z hraní.

Doom SPV – nechtěný výlet do pekla

A je moc dobře, že ďáblova cestovní kancelář tento zájezd od počátku podporovala. Doom totiž stál u zrodu v dnešní době snad nejoblíbenějšího žánru počítačových her. Jedná se o akční střílečku, kde si do ruky vezmete jednu z mnoha zbraní od pistole přes raketomet až po několik futuristických strojů na zabíjení. Postupně s nimi budete likvidovat vyslance pekel a projdete si celou první kapitolu čítající osm rozlehlých misí. Každá z map obsahuje i řadu skrytých lokací a tak je znovu hratelnost zaručena.

Grafická stránka snad nemá na mobilní zařízení obdoby a je důkazem toho, že hra z roku 1993 může mít stále svoje kouzlo. Bohužel chybí zvuk a hudba, která se do konverze nevešla. Ovládání na Motorole Q 9h se prakticky neliší od verze na PC – střelbu zajišťuje klávesa od A (Ctrl), otevírání dveří má na starosti mezerník a do menu se dostanete přes trojku. Na závěr se sluší poznamenat, že ono to s legendárností Dooma při pohledu na zbylé hry v dnešní nabídce není až tak horké. I ony si totiž vysloužily nesmazatelné místo v historii.

Stahujte odsud – Testováno i na Qtek 8310 (HTC Tornado).

Kevtris 2 – Rusové mají pod čepicí

Variantu na nesmrtelný tetris, který letos oslavil svoje 22. narozeniny, snad není potřeba představovat a jenom dokazuje, že se Alexey Pajitnov při práci v Sovětské akademii věd trefil do černého. Kromě klasického tetrisu Kevtris 2 nabízí i režim Wacky Blocks s daleko různorodějšími tvary kostek. Zajímavé jsou i speciální Slidery, které po správném natočení posunou libovolný čtvereček na správné místo.

Kromě tří různých obtížností máte možnost porovnávat svoje výsledky se statistikami ostatních hráčů na internetu. Upozorňujeme, že nejlepší skóre se točí okolo hranice 150 milionů bodů, což rozhodně není málo. Pochvalu zaslouží zvuky a změna pozadí při přestoupení na vyšší level.

Stahujte odsud – Testováno i na Qtek 8310 (HTC Tornado).

All Mobile Mines – vzhůru ke dnu!

Hledání min znají z operačního systému Windows snad všichni a tentokrát se jedná o variantu, která se oblékla do námořnické modře. Čísla na hrací ploše ukazují počet min nalézajících se v bezprostředním okolí a vašim úkolem je označit tato nebezpečná místa vlaječkou. Netřeba snad zdůrazňovat, že jediný chybný krok je i tím posledním.

Vaši hlavu si můžete lámat nad jednou ze tří obtížností nebo si vytvořit vlastní hrací plochu s předem navolenými rozměry a počtem min. Pro lepší přehlednost můžete libovolně přiblížit nebo oddálit obraz. Hraje se na čas a vámi dosažený výsledek můžete konfrontovat s tabulkou nejlepších. První v nejlehčí kategorii s časem 25 vteřin dokonce patří českému hráči.

Stahujte odsud.

Smoresoft Sudoku – devět čísel, mraky starostí

Fenomén posledních let původem z Japonska pomalu vytlačuje křížovky z jejich po dlouhou dobu neotřesitelných pozic. Do mřížkové sítě máte za úkol umístit čísla od jedničky do devítky tak, aby se v žádné řadě či sloupci nenacházelo stejné číslo. Navíc v menších čtvercích o rozměrech 3x3 se opět musí nacházet kompletní výčet zmiňovaných čísel.

K ulehčení tohoto úkolu je vám k dispozici možnost zobrazovat kandidáty na jednotlivá políčka. Velmi šikovné je zvýraznění řady a sloupce, na kterém se právě váš kurzor nachází. Na výběr máte několik barevných témat a na pozadí si můžete umístit libovolný obrázek. Naopak plné soustředění na luštění zaručuje zobrazení na celou plochu displeje bez jakýchkoli nabídek.

Stahujte odsud.

SPV Man – žravý půlměsíc v akci

Pětici freewarových her uzavírá další z nezapomenutelných hrdinů nejen počítačových her a tím není nikdo jiný než Pac-Man, kterému už pomalu táhne na třicítku. Úkolem této arkády je v kůži žlutého půlměsíce posbírat všechny kuličky rozmístěné po hrací ploše. V tom se vám bude snažit zabránit čtveřice duchů, jež vám nesmějí zkřížit cestu. Jedinou možností, jak nad nimi vyzrát, je sníst jednu ze čtyř větších bobulí nacházejících se v rozích mapy.

Plusem SPVMana je stylové ozvučení a především původní grafické schéma použité v původním titulu z roku 1979. Bojovat budete kromě čtyř duchů bohužel pouze s jediným nejvyšším skóre a už dopředu počítejte s tím, že vyčištění celé obrazovky od žlutých kuliček dá skutečně zabrat.

Stahujte odsud – Testováno i na Qtek 8310 (HTC Tornado).