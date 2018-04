Stahujte Palringo IM: povedený kecálek pro všechny platformy a zdarma

Instant messaging na displeji WM zařízení, to již dávno není jen zastaralý a jednoúčelový ICQ klient s nevzhlednou grafikou a mizivými možnostmi. Dnes jsou k mání snad dvě desítky různých IM klientů různorodých možností a kvalit, a tak může být výběr toho správného nelehkým úkolem. V dnešní recenzi vám představíme Palringo, který patří k těm povedenějším počinům v této oblasti.

HW nároky přitom nejsou nijak krvavé – program si vystačí s libovolným telefonem s Windows Mobile 2003 a z vnitřní paměti ukousne pouhých 1,4 MB (verze 1.3).

Na rozdíl od většiny jiných IM klientů ale není možné Palringo používat ihned po instalaci – podobně jako u oblíbeného Fringu je totiž nutná registrace přímo na stránkách projektu. Procedura je to velmi rychlá a bezbolestná – stačí zadat svůj email a zvolit si dostatečně silné heslo.

Po spuštění aplikace pak tyto údaje zadáte do připravených kolonek a po přihlášení můžete začít se zadáváním dalších údajů k jednotlivým podporovaným protokolům.

Vyjma nejznámějšího ICQ se prostřednictvím Palringa připojíte ke svému účtu na MSN, Yahoo nebo AIM messengeru, podporován je i Jabber, GTalk, iTalk a stále populárnější Facebook.





Aktivní služby pak vidíte na úvodní obrazovce – vidět je stav, vaše číslo/emailová adresa a logo příslušného protokolu. Snadno tak můžete být najednou přihlášeni ke všem službám a vystačíte si s jednou aplikací.

Odhlášení probíhá stejně jako login dvojitým klepnutím na kolonku příslušné služby. Aplikaci jsme testovali na HTC Touch HD s velkým displejem, což spolu s poměrně velkými ikonami dává jistotu, že se snadno obejdete bez stylusu.

Palringo všechny kontakty z právě přihlášených služeb kupí do jednoho seznamu. To je velmi praktické, ovšem na druhou stranu může seznam při současném přihlášení do více služeb pořádně nabobtnat.

Po grafické stránce není aplikaci co vytknout a výhrady nemáme ani k její optimalizaci – Palringo je velmi stabilní IM klient s rychlou odezvou. Třeba konkurenční QIP hardwarově slabší telefony snadno zadýchá. Náhledem dialogů lze stejně jako seznamem kontaktů rolovat tahem prstu po displeji.

Kromě textu se můžete se svým kamarádem podělit o právě vytvořenou momentku – stačí v dolním panelu zvolit kartu photo, poté zachytit onen vzácný moment a zaslat. Uživatel na „druhém konci“ ale neobdrží nabídku k uložení fotografie do paměti, dostane jen odkaz k zobrazení fotografie, která se předtím uloží na vzdáleném serveru. Ač by někdo upřednostňoval spíše první způsob, konkurence tuto funkci často ignoruje úplně.

Další neobvyklou funkcí je zaslání hlasové poznámky – stačí zvolit prostřední kartu voice, poté stisknout velké tlačítko push to talk a mluvit a mluvit. Příjemce opět obdrží odkaz na web Palringo, kde si může vzkaz přehrát.

Samozřejmostí je upozornění na novou zprávu v případě, že Palringo jen běží na pozadí. Notifikace se objeví na pozici levého soft tlačítka a pak i nahoře ve stavové liště.

Nevýhodou je, že si program neuchovává historii dialogů, a tak při zavření dialogového okna a jeho opětovném otevření bohužel zeje prázdnotou. Chybí zde také emotikony, dnes nepostradatelná záležitost k odlehčení napjatého „rozhovoru“. Dalším neduhem je chybné zobrazování diakritiky u přijatých relací, se kterým se program bohužel potýká.

Palringo v kostce: + multiprotokolový IM

+ možnost zasílání fotografií (jen formou odkazu na server)

+ push to talk (jen formou odkazu na server)

+ svižnost aplikace

+ notifikace na Dnes

+ možnost připojení ke všem podporovaným službám současně

+ zdarma - neukládá historii

- slabší možnosti nastavení

- nezná emotikony

- chybná diakritika u příchozích relací

- nutná registrace

- obtížnější přidávání kontaktů

Palringo je určitě zajímavou alternativou k oblíbeným IM klientům typu QIP nebo IM+. Stejně jako ruský messenger je i Palringo distribuováno zdarma, QIP ale vede přívětivějším ovládáním, rozsáhlými možnostmi nastavení, podporou smajlíků a potěší i ukládání historie dialogů.

Palringo je krom Windows Mobile verze dostupný i pro mobilní OS X (Apple iPhone), OS Symbian, telefony s Google Android (zatím jen T-Mobile G1), zařízení BlackBerry a vyzkoušet jej mohou i ti, kteří se musí spokojit s Java aplikacemi. V takovém případě provedete instalaci snadno naťukáním adresy www.palringo.mobi přes Operu Mini.