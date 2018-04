Stahujte Minimo - prohlížeč pro kapesní počítače zdarma

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

PALM OS

MetroPro

Jednoduchý metronom. Zvládá hned několik funkcí a tempo zobrazuje na grafickém ukazateli.

Pedestrian Solitaire

Pedestrian Solitaire je variací karetní hry Klondike Solitaire. Umí neomezený počet tahů undo/redo a kromě pěkné grafiky se vyznačuje také možností hry jednou rukou nebo malou velikostí.

P-Expense

Aplikace P-Expense poslouží k evidenci výdajů během služební cesty nebo dovolené. Vybírat můžete z kategorií, způsobu placení a ke každému výdaji přidat poznámku. Nechybí zabezpečení heslem nebo velká numerická klávesnice pro vkládání dat. Nová verze přináší podporu pětisměrného navigátoru.

FuelCalc

Program FuelCalc je jednou z možností, jak si pořídit do palmu zdarma aplikaci na evidenci čerpání PHM do automobilu. Umí evidovat několik aut, exportovat data do MemoPadu, filtrovat i třídit. Programu nechybí převodník, nová verze opravuje několik chyb v programu.

POCKET PC

zsIRC

ZsIRC je IRC klientem pro PocketPC zařízení. Přes textovou řádku lze vykonávat například příkazy /raw, /join, /query a mnoho dalších.

Pwrstat

Pwrstat je miniaturní indikátor stavu baterie a paměti, který zobrazuje údaje pomocí dvou barevných linek v horní části obrazovky. Aplikace vychází z programu Powerstatus, na rozdíl od něj však zobrazuje stav pomocí více částic linky.

PPC_edit

Jednoduchým textovým editorem je program PPC_edit. Poradí si s RTF a HTML a umožňuje vkládání mezinárodních znaků přes softwarovou klávesnici - podporována je i česká diakritika. Nová verze podporuje TXT, HTML či XML formát.

Minimo

Nová verze prohlížeče pro PDA vycházející z Mozilly. Podporuje mezinárodní znaky nebo PAN mód, který umožní snadnější pohyb po stránce. Aktuální verze fixuje několik chyb z předchozích verzí a vylepšuje podporu pro VGA displeje.

