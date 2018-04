Stahovači chtějí protestovat proti CDMA od Eurotelu

Eurotel při spuštění CDMA v srpnu loňského roku udělal tu chybu, že představil mobilní internet bez jakéhokoliv FUP. Jediným omezením bylo omezení rychlosti na IP vrstvě na 800 kbps na uživatele.

I toto omezení však asi po dvou týdnech zrušil, a tak v síti, kde prvních několik týdnů bylo jen několik stovek uživatelů nebylo nijak nezvyklé dosahovat přes CDMA rychlostí i nad 1,5 Mbps. Mohli jste poslouchat internetové rádio, sledovat zpravodajství České televize v kvalitě 400 kbps a ještě s přehledem stahovat podobnou rychlostí třeba Service Pack k Windows.

Eurotel však již při spuštění služby na úvodní tiskové konferenci upozornil, že pokud si to situace vyžádá, je připraven s FUP v nějaké formě přijít. Netrvalo to dlouho a situace si to skutečně vyžádala, a to 17. 9. 2004, necelé dva měsíce po spuštění služby.

Eurotel tehdy zavedl pravidlo, kdy v době od 9:00 do 1:00 omezil rychlost P2P sítí na 32 kbps. Ve skutečnosti však pravděpodobně omezení provedl tak, že omezil rychlost na určitých specifických IP portech, což vedlo k tomu, že některá „exotická“ internetová rádia vysílaná na těchto portech pak v podstatě nebylo možné poslouchat.

Už tehdy se zvedla vlna odporu a spousta protestů, proklamací ze strany „sosáčů“ o klamavé reklamě, hrozby ČOI, soudy a kde co. Samozřejmě, že k ničemu z toho buď nikdy nedošlo a nebo to příslušné úřady smetly se stolu (jinak by se to již dávno změnilo).

Problém číslo jedna – noví uživatelé

Problém s FUP však byl pouze jen jedním, nikoliv však jediným, natož pak hlavním, problémem. CDMA od Eurotelu si totiž stále pořizovalo další a další uživatelé, kteří si CDMA mnohdy pořizovali s poměrně naivní představou, že když sousedovi to „jede“ 800 kbps, tak mě to tak taky pojede.

Jaké bylo jejich překvapení, když zjistili, že průměrná dosahovaná rychlost se po nárůstu uživatelů v dané buňce snížila. Rázem tedy došlo na Eurotelem v úvodu proklamovanou rychlost okolo 256 kbps.

Vidiny „bezdrátového ADSL“ se tedy rozplynuly. CDMA prostě není ADSL a ani nikdy nebude, a to nejen kvůli vysokým odezvám, ale zejména díky tomu, že dokud je síť bezdrátová a mobilní, nebude zcela jistě nabízet garantovanou přenosovou rychlost mezi koncovým přenosovým zařízením a základnovou stanicí.

Problém snižování rychlosti se však neustále zvyšoval (přibližně úměrně počtu nových uživatelů). Eurotel sice stavěl nové základnové stanice, ale jejich výstavba je poměrně pomalá a ty dva kanály v pásmu 450 MHz nejsou nafukovací (i když je to CDMA, je přeci jen nutné síť trochu plánovat, nejde stavět jednu BTS vedle druhé a všem přidělit stejný kanál).

Navíc tu je Eurotelem v úvodu avizované omezení ze strany ČTÚ, které poněkud zpomaluje výstavbu (oproti GSM). Stalo se tedy to, že v některých přetížených buňkách poklesla rychlost i pod 100 kbps, což ti, kterým to dříve za stejné peníze fungovalo 10× rychleji nesli poněkud s těžkým srdcem (což je pochopitelné).

Problém číslo dva – mylné představy o „měření“ rychlosti

Na základě předchozích dvou historických aspektů se tedy „sosáči“ rozhodli k „masivnímu“ protestu. Dne 14. února se na serveru CDMA.cz, který většina uživatelů nespokojených s CDMA navštěvuje, objevila tato výzva:

„Bratři, sestry, přátelé, kolegové, kamarádi.... Myslím, že je čas ukázat naši skutečnou sílu a proto tímto vyhlašuju AKCI: STAHUJ CO MUZES. Datum akce necham k diskuzi. Nicméně navrhuju ráno v 9:00 zapnout počítač a stahnou aspon 100x SP2ku pro XPcka a jiny podobny. Nejlépe zadávat do stahovacích manageru at je toho co nejvic... a stahovat a stahovat bez prestani stahovat a stahovat ..... dokavad si ten eurotel neuvedomi ze neco ZKAZIL!!!!!!!!“

Tento příspěvek přirozeně vyvolal velkou odezvu a od tohoto dne začali nejrůznější příznivci této myšlenky zaplavovat nejrůznější internetové diskuse odkazy právě na toto prohlášení. V diskusi k tomuto příspěvku se objevila spousta konstatování o tom, jak je CDMA všude pomalé a jako údajný důkaz byly uváděny výsledky „měření“ serveru DSL.cz (případně i z jiných obdobných serverů).

Ty ale ve skutečnosti nevypovídají v podstatě o ničem. Není totiž vůbec zřejmé, jaký vzorek uživatelů a v jakých lokalitách bylo měření provádno. Nemluvě o tom, v jakých časech bylo měření provedeno, zda uživatelé neměli na pozadí spuštěné nějaké aplikace, a nebo jestli v danou chvíli měl server DSL.cz dostatečnou volnou kapacitu.

Jinými slovy – publikování takovýchto výsledků „měření“ je naprosto irelevantní informací – jedná se spíš o jakýsi odhad, o jehož kvalifikovanosti je důvodné pochybovat. Pravda je, že jistou „důvěryhodnost“ těmto údajům nedodali uživatelé sami, nýbrž, že je v tom podporovala různá neodborná média.

K tomu, jakou váhu je vhodné výsledkům z „měřících“ serverů přikládat, nám poskytl své stanovisko Jiří Chod z katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze, která se mimo jiné také zabývá problematikou měření přenosových rychlostí v telekomunikačních sítích: „Výsledky měření využívající obecně dostupné testovací servery dávají rozdílné výsledky při opakovaných měřeních, což ovšem může znamenat, jak možnost kolísání rychlosti, tak nevhodnost použité metodiky měření. Z toho plyne, že napřed bude nezbytné vytvořit pořádný nástroj pro testování a pak teprve lze říci s určitostí, kde je pravda.

Touto záležitostí se v současné době na FEL ČVUT v Praze zaobírají jak diplomové práce, tak zaměření některých doktorandů.“

Také Eurotel není toho názoru, že by byly údaje z „měřících“ serverů, kterými „sosáči“ argumentují nějak relevantní. Tisková mluvčí Eurotelu k této otázce uvedla:

„Pokud jde o spolehlivost měření, prováděných subjekty s vlastními zájmy na telekomunikačním trhu, každý si může utvořit názor na jejich vypovídací hodnotu sám.

Bez ohledu na provozovatele však u služeb typu www.dsl.cz nelze zajistit náhodnost a reprezentativnost výběru a ani ověřit, zda jsou po dobu měření zastaveny přenosy běžící na pozadí (např. provoz P2P sítí). Proto jsou rychlosti měřené na webových serverech obecně výrazně nižší, něž při měření v infrastruktuře poskytovatele.“

Bude protest k něčemu?

Otázka smysluplnosti takovéhoto protestu je však více než na místě. Řekněme, že „sosáči“ opravdu svůj protest uskuteční a nechají modem stahovat nějaká objemná data (např. ten zmiňovaný Service Pack).

V tu chvíli nastane to, že v některých buňkách náhled jeden či několik z uživatelů v dané buňce bude požadovat po síti, aby mu posílala neustále data. Poměrně složitý algoritmus, kterým se řídí „radiová FUP“ pak podle možností požadovanou kapacitu danému uživateli na nějakou dobu přidělí.

V okamžiku, kdy se v dané buňce připojí nějaký normální uživatel, přidělí mu síť část z dostupné kapacity (2,4 Mbps na buňku). V praxi to tedy znamená, že „protestující“ především ublíží všem ostatním uživatelům CDMA, a to tím, že jim sníží možnou dostupnou kapacitu, kterou jim síť bude v dané buňce přidělovat, a to tím, že budou neustále požadovat nějaká data. Eurotel to opravdu mrzet nebude, pro něj budou náklady stále stejné.

Zkusme ale na chvíli předpokládat, že by protestujících uživatelů bylo opravdu hodně, a že by Eurotel neměl dostatečnou kapacitu páteřní sítě, jak se pokoušejí někteří na serveru cdma.cz naznačovat. Pak by to přirozeně vedlo k tomu, že některá přetížená RNC a linky vedoucí z nich k PDSN, na kterých se shromažďují datové toky z připojených BTS by byla nucená datový tok omezovat.

To by vedlo k tomu, že by se tedy opět zpomalil internet všem, tentokrát možná o něco více, protože dosti záleží na algoritmu zahazování přebytečných paketů, a ten obvykle neexistuje (přetížený switch prostě zahazuje pakety de facto náhodně, což může vést k „diskriminaci“ některých uživatelů).

Konečně poslední možností je, že by Eurotel neměl dostatečnou kapacitu pro připojení k internetu, což by patrně mohlo ovlivnit i rychlost v síti GSM/GPRS. Nicméně Eurotel na otázku kapacit páteřní sítě a konektivity vždy reagoval se slovy, že rezervy jsou stále značné a počítají i s provozem UMTS sítě, takže tato varianta by patrně nenastala.

Krom toho Eurotelu nic nebrání některým uživatelům dočasně snížit přenosovou rychlost, odpojit je od sítě, atd. Všeobecné podmínky dostupnost ani okamžitou rychlost služby nikde negarantují.

Podtrženo a sečteno

Eurotel to nic stát navíc nebude. Protestující „sosáči“ naštvou všechny ostatní normální uživatele a pokud se jim povede Eurotel opravdu naštvat, není nic jednoduššího než přistoupit ke kroku číslo dvě – zavést FUP na bázi například týdenního limitu objemu přenesených dat podobně jako u služby Internet Expres.

Protestujícím „sosáčům“ se tak při troše šikovnosti může povést to, že dokáží Eurotel donutit k přitvrzení FUP, která by do budoucna jednou pro vždy zamezila podobným aktivitám a vyhnala ze sítě těch 10% uživatelů, kteří ji nadměrně zatěžují, což by nakonec mohlo prospět těm běžným uživatelům, protože by jim to CDMA mohlo poměrně znatelně zrychlit.

A celkový verdikt?

Při troše štěstí povede tato akce k tomu, že tito uživatelé od Eurotelu časem odejdou a ostatní uživatelé jim budou „vděční“ za to, že přestali zatěžovat CDMA a za to, že jim zavedli datové limity. A co si myslíte vy o této protestní akci?