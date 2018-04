Stáhněte si manuály pro novinky od Sony Ericssonu

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony značek Sony Ericsson a Nokia.

Nové telefony Sony Ericsson

Telefon určený pro mobilní začátečníky a nebo pro starší uživatele, takový je nový model od Sony Ericssonu s označením J100i. Telefon je vybaven barevným pasivním displejem s rozlišením 96 x 64 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 4 096 barev. Uživatel se musí spokojit s telefonní seznamem na SIM kartě, vlastní paměť telefon nemá.

Druhou novinkou je telefon véčkové konstrukce Sony Ericsson Z530i. Ten nabídne jen pasivní barevný displej. Model Z530i je velmi podobný další novince Sony Ericssonu W300i a liší se jen absencí rádia a EDGE.S telefonem se také nebude dodávat paměťová karta, tu si bude muset majitel dokoupit samostatně.

Nový model W810i vychází z velmi oblíbeného hudebního telefonu W800i. Na rozdíl od něj bude novinka nabízena v černém provedení nazvaném. Výbava obou modelů je prakticky shodná, zásadní inovací je podpora datových přenosů EDGE. Oproti předchozímu modelu má novinka i několik kosmetických změn ve svém designu.

Nová manažerská řada E

Po řadě N představila Nokia také telefony nové řady E. Písmeno E znamená enterprise, což jasně naznačuje, že tyto telefony jsou určené pro firemní použití. Druhým modelem této série, pro který vám přinášíme manuál je telefon s označením E61. Jde o zajímavý telefon kterým výrobce reaguje na stále populárnější koncept chytrých mobilů s plnohodnotnou QWERTY klávesnicí.

