Stáhněte si manuály pro novinky od Nokie

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony značky Nokia.

N-Series

Nokia představila skoro na den před rokem novou řadu multimediální telefonů s opravdu špičkovou výbavou. Všechny jsou postavené na chytré platformě Symbian Series 60. Označení N-Series má za úkol hlavně oddělit tyto luxusní mobily od zbytku pruduktové řady výrobce. Nejprve se objevily tři modely: hudební N91, nejmenší z novinek N70 a konečně i véčko se skvělým displejem N90.

Druhé dva modely jsou již delší dobu v prodeji a nyní přichází chvíle i pro další telefony této řady. Již zmíněný model N91 by se měl po téměř půlročním zpožděním dostat na náš trh, stejně jako později představené telefony Nokia N71 a N80.

Nokia 6131 a E-Series

Po řadě N představila Nokia také telefony nové řady E. Písmeno E znamená enterprise, což jasně naznačuje, že tyto telefony jsou určené pro firemní použití. Prvním modelem, se kterým by jsme se měli na našem trhu setkat, je telefon klasické konstrukce E60. Ten nabídne především výborný displej s rozlišením 352 x 416 obrazových bodů. Navíc dokáže zobrazit 16 milionů barev, což je hodnota, kterou se na našem trhu chlubí jen Panasonic VS3.

Poslední novinkou je véčko s již klasickým označením 6131. Telefon zaujme na první pohled designem. U tohoto véčka je totiž horní strana kratší než dolní a telefon tak vypadá jako by měl bradu. Směrem dopředu se toto véčko zplošťuje a tak působí tenkým dojmem. Velkým lákadlem budou u Nokie 6131 oba displeje.

Manuály pro novinky na našem trhu Nejvyšším modelem nové N-Series je Nokia N91. Je jako dělaná pro milovníky hudby. Telefon má 4GB pevný disk, standardní konektor jack 3,5 mm, mini USB konektor a vedle Bluetooth podporuje i WiFi. Manuál EN Nokia N80 je výsuvný model se Symbianem S60. Výbava je ohromující a zahrnuje displej s rozlišením 352 × 416 bodů, podporu UMTS, EDGE a Wi-Fi. Vnitřní paměť má velikost 40 MB je možné ji rozšířit kartami typu miniSD. Manuál CZ EN Nokia N71 je jednodušší verze Nokie N90. Má klasickou véčkovou konstrukci bez otočného dílu; fotoaparát také samozřejmě nechybí, ale je umístěn na přední straně krytu. Jeho rozlišení je dvoumegapixelové.. Manuál EN Nokia E60 je chytrý mobil s operačním systémem Symbian, určený především pro práci. Nabídne také výborný displej s rozlišením 352 x 416 obrazových bodů. Navíc dokáže zobrazit 16 milionů barev. Manuál CZ EN Nová Nokia 6131 je stylové véčko s velmi dobou výbavou. Telefon zaujme na první pohled designem. Velkým lákadle budou u Nokie 6131 oba displeje. Manuál CZ EN

Nakonec vám přinášíme přehled nejstahovanějších návodů.

