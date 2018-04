Stáhněte si manuály pro novinky od Nokie a Sony Ericssonu

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony značek Sony Ericsson a Nokia.

Hudební novinky Sony Ericsson

Sony Ericsson uvolnil manuály pro dvě novinky, obě jsou z rodiny hudebních telefonů Walkman. Model W700i je odlehčená verze oblíbeného hudebního mobilu W800i, která postrádá automatické zaostřování u fotoaparátu a dodáván bude v jiném barevném provedení. Nový Sony Ericsson W700i bude na rozdíl od vyššího modelu dodáván s paměťovou kartou s menší kapacitou. Všechny ostatní funkce, design a rozměry jsou stejné jako u modelu W800i.



Sony Ericsson W700i

Naopak Sony Ericsson W300i je zcela nový model, který jako první z telefonů řady Walkman nabídne véčkovou kosntrukci. Sony Ericsson W300i má plnohodnotný MP3 přehrávač a nabízí i streofonní rádio s funkcí RDS. Hlavní displej telefonu je aktivní. Jako u správného hudebního mobilu nemůže chybět podpora paměťových karet.



Sony Ericsson W300i

Nokia myslí na manažery

Na rozdíl od novinek Sony Ericsson, které jsou multimediálního ražení, přichází Nokia s modely určenými pro pracovní nasazení. Především Nokia E70, která je další zástupkyní manažesrké řady E. Jde tedy o smartphone s operačním systémem Symbian. Oproti dalším modelům této série, nabídne již dříve použitou kontrukci s výklopnou klávesnicí také dvoumegapixelový fotoaparát.



Nokia E70

Koncem minulého roku představila Nokia také nástupce velmi úspěšného modelu 6230i. Oproti předchůdci je novinka vybavena displejem s rozlišením 320 x 240 obrazových bodů, 2 megapixelovým fotoaparátem a podporou pro provoz v sítích třetí generace UMTS. Ve výbavě nechybí také hudební MP3/AAC přehrávač, vestavěné stereo reproduktory a podpora paměťových karet. Nokia zatím uvolnila manuál pouze pro verzi 6234, která je určena pro operátora Vodafone.



Nokia 6234

