Stáhněte si manuály pro novinky od LG

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony od LG.

Nové stylovky od LG

Společnost LG je již tradičním výrobcem stylových telefonů. Před koncem minulého roku spatřil světlo světa mobilní telefon ve tvaru sportovního vozu a počátkem tohoto roku představilo LG další dva zajímavé a konkurenceschopné mobily. Pro oba telefony je společným znakem stylový vzhled. Model K225 je malé elegantní véčko, zatímco LG M6100 je velmi úzký mobil vysouvací konstrukce. Nyní přichází na náš trh další z pohledných modelů výrobce, kterému se neřekne jinak než Chocolate Phone, model KG800.

LG F3000 zaujme svým designem, který v zavřeném stavu evokuje sportovní automobil. Výbava telefonu zahrnuje 1,3 megapixelový fotoaparát, MP3/AAC hudební přehrávač, Bluetooth, Wap 2.0 a dva barevné displeje. Paměť telefonu má hodnotu 40 MB a není ji možné rozšířit pomocí paměťových karet.

LG M6100 je velmi úzký mobil, který vypadá na první pohled jako běžný MP3 přehrávač a je to i jeho účelem. Jinak je to však velmi dobře vybavený mobil s 1,3 megapixelovým fotoaparátem. Konstrukce je vysouvací a jediná naše výtka směřuje opět k absenci podpory paměťových karet.

LG KG225 je poměrně neznámý telefon, který výrobce představil na 3GSM kongresu v Barceloně. Telefon má velmi zaoblenou konstrukci, která by mohla oslovit především něžnější část populace. Jeho elegantní černý vzhled by se hodil do nejedné dámské kabelky.

LG KG800 je telefon, který je unikátní svým designem. Ten mu přinesl také jeho přezdívku "čokoládový mobil". Design telefonu byl oceněn cenou iF Design Award a Red Dot Design Award. Výbava přístroje sice není nijak ohromující, ale pro potřeby takto ryze stylového telefonu bohatě stačí.

Nakonec vám přinášíme přehled nejstahovanějších návodů.