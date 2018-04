Stáhněte si manuály pro novinky od Benq-Siemensu

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro trojici nových telefonů značky Benq-Siemens.

Poměrně nová značka Benq-Siemens přináší na náš trh jednu novinku za druhou. V prodeji již je necelá desítka modelů, ale stejný počet telefonů by měl obohatit náš trh v nejbližší době. Nyní uvolnil výrobce návody pro trojici chystaných modelů. Najdeme mezi nimi jak telefon klasické konstrukce, tak také elegantní multimediální véčko. Zájemci se mohou těšit i na nový sportovní mobil, který navazuje na úspěšné outdoorové modely samotného Siemensu.

Připravované novinky

BenQ-Siemens E71 je telefon klasické konstrukce s unikátním zpracováním krytu. Na první pohled zaujme zrcadlícím se metalickým povrchem, který díky použití teflonu minimalizuje nepříjemné viditelné otisky prstů. Telefon používá QVGA displej, který může být použit jako hledáček vestavěného 1,3 megapixelového fotoaparátu. Ve výbavě se nachází MP3 přehrávač, FM rádio a podpora paměťových karet formátu Micro SD.

Nové véčko Benq-Siemens CF61 má dva barevné displeje. Vnější zobrazí 4 096 barev, hlavní potom 262 000 barev při rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Ve výbavě najdeme 1,3 megapixelový fotoaparát, který nabídne až devítinásobné sekvenční snímání a možnost přidání hlasové poznámky ke každému snímku. Nechybí ani MP3 přehrávač a podpora paměťových karet formátu Micro SD.

Benq-Siemens M81 navazuje na předchozí outdoorové modely samotného Siemensu. Odolnost telefonu zajišťují pogumované části krytu. Přístroji by neměl vadit nějaký ten pád na zem a bez rizika by měl odolat i prachu a stříkající vodě. Telefon nabídne rovněž 1,3 megapixelový fotoaparát s pětinásobným digitálním přiblížením, nebo MP3 přehrávač.

Manuály pro novinky od Benq-Siemens

Foto Popis Manuál Benq-Siemens E71 nabídne unikátní zpracování krytu, které minimalizuje nepříjemné viditelné otisky prstů. CZ EN Benq-Siemens CF61 je multimediální stylový telefon. Ve výbavě najdeme 1,3 megapixelový fotoaparát. CZ EN Benq-Siemens M81 je nástupce outdoorových modelů samotného Siemensu. Telefon nabídne 1,3 megapixelový fotoaparát CZ EN

