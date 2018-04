Stáhněte si manuály pro novinky od Benq-Siemens

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát čtveřici nových telefonů značky Benq-Siemens.

Nová značka Benq-Siemens přináší na náš trh jednu novinku za druhou. V prodeji již je trojice nových modelů, které byly představeny začátkem roku. Nyní výrobce přichází s dalšími modely, které pomohou nové značce v obnově portfolia modelů.

Připravované novinky

Velice zajímavým se zdá být model EL71, který míří mezi nejvyšší třídu mobilů. Telefon je totiž vyroben z leštěného hliníku a magnesia. Luxusní novinka se může pochlubit tenkou konstrukcí a pozornost zaslouží také QVGA displej s úhlopříčkou přes pět centimetrů.

Další novinkou je zajímavý hudební mobil E61. Je to mobil střední třídy určený všem zájemcům o poslech hudby. Součástí výbavy totiž je přehrávač MP3, který využívá paměťových karet miniSD. Samotná paměť telefonu totiž má pouhý 1 MB.

Předposlední novinkou Benq-Siemensu je vysouvací model CL71, který je jedním z oceněných modelů Benq-Siemensu organizací iF Design. Ve výbavě nechybí 1,3 megapixelový fotoaparát, MP3 přehrávač, Bluetooth, GPRS třídy 10 a další běžné funkce. Dostatek paměti zajistí paměťové karty microSD.

Benq-Siemens C81 je poslední dnešní novinkou. Jde o slušný multimediální mobil, který má oproti jiným modelům výrobce i EDGE. Výbava také není vůbec špatná. Najdeme v ní opět 1,3 megapixelový fotoaparát. Hudební přehrávač zvládne všechny běžné formáty.

Manuály pro novinky na našem trhu Benq-Siemens EL71 míří mezi nejvyšší třídu mobilů. Telefon je totiž vyroben z leštěného hliníku a magnesia. Díky tomu by měl nejen dobře vypadat, ale i něco vydržet. Manuál CZ EN Benq-Siemens E61 není žádný špičkový multimediální mobil, spíš naopak. Je to mobil střední třídy určený všem zájemcům o poslech hudby. Součástí výbavy je přehrávač MP3. Manuál CZ EN Benq-Siemens CL71 je vysouvací model oceněný organizací iF Design. Ve výbavě nechybí 1,3 megapixelový fotoaparát, MP3 přehrávač, Bluetooth, GPRS třídy 10. Manuál EN Benq-Siemens C81 je slušný multimediální mobil, který má oproti jiným modelům výrobce i EDGE. Výbava není vůbec špatná a najdeme v ní 1,3 megapixelový fotoaparát a hudební přehrávač. Manuál CZ EN

Nakonec vám přinášíme přehled nejstahovanějších návodů.