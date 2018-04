Stáhněte si manuály pro novinky od Benq-Siemens

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony značek Benq-Siemens, Nokia a Sony Ericsson.

Benq-Siemens

Nová značka Benq-Siemens přináší na náš trh jednu novinku za druhou. Tou poslední je model EL71, který míří mezi nejvyšší třídu mobilů. Telefon je totiž vyroben z leštěného hliníku a magnesia. Luxusní novinka se může pochlubit tenkou konstrukcí a pozornost zaslouží také QVGA displej s úhlopříčkou přes pět centimetrů.

Druhá novinka pochází ještě z dílen samotného Siemensu. Model A31 patří do trojice low-endů představených před koncem minulého roku. Telefon je určen pro nenáročné zákazníky, kteří chtějí především telefonovat a nehledají pokročilé funkce.

Nokia

Nokia uvedla na náš trh trojici nových modelů multimediální řady Nseries. Nejvíce pozornosti si jistě zaslouží model N91, který se stal ihned po představení modlou většiny technických nadšenců. Výbava čítající operační systém, čtyřgigový disk či podporu bezdrátových sítí Wi-Fi budí zasloužený respekt.

Sony Ericsson

Také Sony Ericsson chystá jednu novinku. Tou je nový model K510i, tedy telefon střední třídy. Ve výbavě nechybí 1,3 megapixelový fotoaparát, aktivní barevný displej a třeba ani konektor externí antény.

Manuály pro novinky na našem trhu Benq-Siemens EL71 míří mezi nejvyšší třídu mobilů. Telefon je totiž vyroben z leštěného hliníku a magnesia. Díky tomu by měl nejen dobře vypadat, ale i něco vydržet. Manuál CZ EN Siemens A31 je vybaven pasivním barevným displejem, který dokáže zobrazit 65 000 barev. Ve výbavě se nachází kalendář, úkolovník, Java MIDP 1.0, Wap, hlasitý odposlech, budík, kalkulačka a stopky. Manuál CZ EN Nejvyšším modelem nové N-Series od Nokie je N91. Je jako dělaná pro milovníky hudby. Telefon má 4GB pevný disk, standardní konektor jack 3,5 mm, mini USB konektor a vedle Bluetooth podporuje i WiFi. Manuál CZ EN Oproti svému přechůdci přináší Sony Ericsson K510i fotoaparát s rozlišením 1,3 megapixelu. Jedná se tedy o dobře vybavený telefon střední třídy. Manuál CZ EN

Nakonec vám přinášíme přehled nejstahovanějších návodů.