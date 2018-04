Stáhněte si manuály pro novinky na našem trhu

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony značek Nokia a Sony Ericsson.

Sony Ericsson - manažerská třída

Výrobce mobilních telefonů Sony Ericsson uvolnil návody pro dvě novinky ve svém portfoliu. Obě mají mnoho společného, přesto jsou velmi rozdílné. Sony Ericsson P990i je následovníkem úspěšného modelu P910i, jde tedy o pokračovatele oblíbené řady komunikátorů. Druhou novinkou je model K790, který je velmi podobný se Sony Ericssonem K800i. Jediným rozdílem je absence podpory sítí třetí generace, která je nahrazená technologií EDGE.

Sony Ericsson P990i navazuje na tři své předchůdce, kteří se těšili a i stále těší značné popularitě. Jde o špičkově vybavený mobil s otevřeným operačním systémem. Novinkou je dvoumegapixelový fotoaparát, podpora sítí třetí generace a Wi-Fi.

Sony Ericsson K790i je na oko identický telefon s modelem K800i. Pouze nabídne místo sítí třetí generace podporu technologie EDGE. Sony Ericsson se touto cestou snaží uspokojit požadavky všech operátorů - jedni totiž začali propagovat sítě třetí generace, ostatní setrvávají u technologie EDGE a čekají, jak trh na masivní kampaně zareaguje.

Nokia - pro práci a mobilní začátečníky

Také finská Nokia uvolnila manuály pro dvojici nových modelů. Jejich zaměření je ale velmi rozdílné. Zatímco Nokia E50 je další z mobilních telefonů určených především pro pracovní nasazení, tak model 2310 je určen pro nenáročné zákazníky, kteří chtějí především telefonovat.

Nokia E50 z definice pracovních telefonů rozhodně nevybočuje, jedná se o ryzí pracovní nástroj. Novinka používá operačním systém Symbian 9.1 na platformě S60 třetí generace. Displej telefonu má rozlišení QVGA a dokáže zobrazit 262 000 barev. Integrovaný fotoaparát má rozlišení 1,3 megapixelu, existovat ale bude i verze bez fotoaparátu. Tímto krokem chce výrobce uspokojit nároky některých firem, které svým zaměstnancům pořizují pouze mobily bez fotoaparátu.

Nokia 2310 je velmi jednoduchý telefon s vestavěným FM rádiem. Je určen pro nenáročné zákazníky, pochlubí se tak jen minimem funkcí. Telefon má pasivní barevný displej s rozlišením 96 x 68 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 65 000 barev.

Manuály pro novinky na našem trhu Sony Ericsson P990i je následovníkem velmi úspěšného modelu P910i. Sony Ericsson P990i je špičkově vybavený mobil s otevřeným operačním systémem. Novinkou je dvoumegapixelový fotoaparát a podpora Wi-Fi. Manuál CZ EN Sony Ericsson K790i je identický s modelem K800i. Jediným rozdílem je absence podpory sítí třetí generace, noapak přidává rychlé datové přenosy EDGE. Manuál CZ EN Nokia E50 je další model z řady E, která je určená především pro pracovní využití. Nokia má jednoduchý a elegantní design. V její vybavě pak nechybí propracovaný e-mailový klient. Manuál CZ EN Nokia 2310 je velmi jednoduchý mobil s minimem funkcí. Ve výbavě ovšem nechybí FM rádio. Telefon má novou funkci Nokia Prepaid Tracker, který umožňuje snadnou kontrolu provolaného kreditu. Manuál CZ EN

Nakonec vám přinášíme přehled nejstahovanějších návodů.