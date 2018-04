Stáhněte si manuály pro nové telefony Nokia

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony z dílen Nokia.

Finský výrobce mobilních telefonů Nokia uvolnil návody pro čtveřici novinek ve svém portfoliu. Jde především o stylový telefon 8600 Luna, jehož přední kryt klávesnice je tvořen průhledným kouřovým sklem.

Druhou novinkou tenký smartphone 6120 Classic, pod označením 3109 Classic je pak nový model, který navazuje na již představený telefon 3110. Nokia N77 je pak vybavena přijímačem televizního signálu ve standardu DVB-H.

Manuály pro novinky Nokia

Foto Popis Manuál Nokia 8600 Luna je luxusní model, jehož přední kryt klávesnice je tvořen průhledným kouřovým sklem, zbytek krytu je pak vyroben z nerezavějící oceli. Telefon nabízí propracovaný vysouvací mechanismus. CZ EN Nokia 6120 Classic je tenký smartphone se staronovým označením, který používá operační systém Symbian. Aktivní displej telefonu má rozlišení QVGA a dokáže zobrazit 16 milionů barev. CZ EN Nokia 3109 Classic je nový model střední třídy. Telefon patřící do řady Series 40 má displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit 262 000 barev. CZ EN Nokia N77 je je vybavena přijímačem televizního signálu ve standardu DVB-H. Telefon patří do řady N, jedná se tedy o chytrý telefon s operačním systémem Symbian. EN

