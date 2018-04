Stáhněte si manuály pro nové telefony Nokia

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony z dílen Nokia.

Vzhledem k údržbě na serveru softwaremobil.idnes.cz není možné nejnovější manuály stahovat přímo odsud. U jednotlivých modelů je tak uveden odkaz přímo na stránky výrobce.

Finský výrobce mobilních telefonů Nokia uvolnil návody pro dvě novinky ve svém portfoliu. Jde především o první žiletku v podání Nokie vůbec, model N76, který však vedle designu nezklame ani svou výbavou. Telefon s velmi dobrou výbavou je také hudební model 5700, který však překvapí spíše netradiční otáčecí konstrukcí.

Nokia N76

Nokia N76 podporuje sítě třetí generace a vedle toho si rozumí se všemi čtyřmi pásmy GSM. Můžete se s ní tak vydat po celém světě. Může se pochlubit dvoumegapixelovým fotoaparátem s pevnou ohniskovou vzdáleností a druhým fotoaparátem se zvláštním rozlišením CIF+ (388 x 320 obrazových bodů).

Samozřejmostí je platforma S60 třetí generace, podpora paměťových karet microSD a vnitřní paměť 20 MB. Nadprůměrné jsou oba displeje telefonu. Hlavní má rozlišení QVGA a dokáže zobrazit 16 milionů barev. Vnější displej pak zobrazí 262 000 barev a má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů.

Nokia 5700

Nový telefon Nokia 5700 zvolil netradiční otáčecí konstrukci, kterou jsme poprvé mohli vidět již u Nokie 3250. Design přístroje se odkazuje také na současnou dvojici hudebních modelů 5200 a 5300. Díky otočné klávesnici však přidává další hodnotu navíc. Stačí jen otáčet a vybrat funkci, kterou požadujete.

Jde o chytrý telefon postavený na operačním systému Symbian S60 a jak je patrné již z jeho označení, zaměřuje se zejména na hudební funkce. Při použití volitelné 2GB MicroSD karty uděláte z telefonu plnohodnotný MP3 přehrávač podporující formáty WMA, MP3, AAC, eAAC+ a další včetně schopnosti spolupráce s technologií DRM.

Manuály pro novinky Nokia

Foto Popis Manuál Nokia N76 je první žiletka v podání Nokie. Jde o chytré véčko z řady Nseries, u kterého se výrobce vyvaroval designérských experimentů. Nokia N76 výbavou rozhodně nezklame. Nechybí sítě třetí generace, nebo 2Mpix fotoaparát. CZ EN Nokia 5700 je chytrý telefon postavený na operačním systému Symbian S60 a jak je patrné již z jeho označení, zaměřuje se zejména na hudební funkce. Při použití volitelné 2GB MicroSD karty uděláte z telefonu plnohodnotný MP3 přehrávač . CZ EN

