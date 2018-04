Stáhněte si manuály pro nové telefony Nokia

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony značek Nokia a Sony Ericsson.

Nokia - vybere si každý

Finský výrobce mobilních telefonů Nokia uvolnil návody pro tři novinky ve svém portfoliu. Každý z nových telefonů patří do jiné kategorie. Zatímco model 2610 nabídne jen základní výbavu pro nenáročné uživatele, multimediální Nokia N93 je špičkově vybavené véčko, v jehož výbavě nechybí například 3,2Mpix fotoaparát. Třetí novinkou je odolný smartphone Nokia 5500 Sport, který zvládne i drsnější zacházení.

Nokia 2610 je jedním ze základních modelů výrobce. Telefon má barevný displej, který dokáže zobrazit 65 000 barev. Rozlišení displeje (128 x 128 obrazových bodů) jasně ukazuje, že máme před sebou levný low-endový mobil. Ve výbavě tohoto modelu najdeme i e-mailový klient, wapový prohlížeč a hlasový záznamník.

Nokia 5500 je nový odolný model, na který mnoho uživatelů čekalo. Nokia 5500 Sport však nezaujme pouze svou odolnou konstrukcí, která se nezalekne kdejakého nehostinného prostředí, ale také perfektní výbavou. Jde především o historicky první odolný smartphone, v jehož výbavě nechybí 2Mpix fotoaparát, nebo speciální funkce jako je krokoměr a pohybový senzor.

Nokia N93 na první pohled zaujme svou konstrukcí, která už má s mobilním telefonem jen velmi málo společného. Véčko lze pomocí přetáčecího displeje rozevřít do režimu digitální kamery. Novinka navazuje na model N90, nabídne 3,2Mpix fotoaparát s trojnásobným optickým přiblížením. Ve výbavě se také nachází Wi-Fi.

Sony Ericsson - nové stylové véčko

Sony Ericsson Z550i je nové véčko střední třídy, které můžeme označit za stylový mobil. Výrobce mu totiž připravil částečně kovový kabátek a zbytek těla je z lesklých plastů, aby ve společnosti zazářil. Telefon má barevný hlavní a velmi úzký vnější monochromatický displej. Ve výbavě nechybí MP3 přehrávač, stereofonní FM rádio, Bluetooth a další běžné funkce.

Manuály pro novinky na našem trhu Nokia 2610 má barevný displej, který dokáže zobrazit 65 000 barev. Ve výbavě tohoto modelu najdeme i e-mailový klient, wapový prohlížeč a hlasový záznamník. Nokia 2610 má uživatelské prostředí Series 40. Manuál CZ EN Ať vyrazíte na hory, na vodu nebo kamkoliv do přírody, bude se vám hodit telefon, který něco vydrží. Jedním z adeptů je Nokia 5500 Sport. Pogumované kryty by měly zastavit vlhko i všudypřítomný prach. Manuál CZ EN Nokia N93 kombinuje mobilní telefon a videokameru. Telefon navazuje na model N90, má však 3,2 Mpix fotoaparát s trojnásobným optickým přiblížením. Ve výbavě se také nachází Wi-Fi. Manuál CZ EN Sony Ericsson Z550i je véčko střední třídy, které můžeme označit za stylový mobil. Výrobce mu totiž připravil částečně kovový kabátek a zbytek těla z lesklých plastů. Manuál CZ EN

Nakonec vám přinášíme přehled nejstahovanějších návodů.