Stáhněte si manuály pro nové telefony Nokia

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony značek Nokia, Motorola a Benq-Siemens.

Multimediální hvězdy Nokia

Nokia uvolnila manuály pro další zástupce oblíbené multimediální řady Nseries. První novinkou je model N92, který nabídne podporu digitálního televizního vysílání DVB-H. Vedle bohaté výbavy má novinka také komplikovanou konstrukci. Ve své podstatě je to véčko, ale s možností horizontálního i vertikálního otvírání.



Televize v mobilu: Nokia N92

Do rodiny multimediálních telefonů Nokia patří také model N73. Jde o nástupce populárního chytrého mobilu N70. Novinka přináší výbornou výbavu včetně 3,2 megapixelového fotoaparátu. Zaujme i rozměrný barevný displej s úhlopříčkou přes šest centimetrů.



Nadupaná Nokia N73

Hudební stylovka od Benq-Siemens

Nová značka Benq-Siemens přináší na náš trh jednu novinku za druhou. Další z nových telefonů nese označení EF51. Je to model zaměřený především na poslech hudby a proto v telefonu nechybí hudební přehrávač. Kvalitní poslech umožní šestipásmový ekvalizér a telefon také podporuje prostorový 3D zvuk.



Hudební Benq-Siemens EF51

Telefon je vybaven odklopným flipem, který chrání alfanumerickou klávesnici a běžná funkční tlačítka. Na flipu jsou rozmístěny ovládací prvky hudebního přehrávače. V zavřeném stavu se tedy telefon promění v MP3 přehrávač.

Nové žiletky Motorola

Po vzoru Razru nabízí Motorola další dvě tenká véčka. Model V3X nabídne dvoumegapixelový fotoaparát, Bluetooth a především podporu sítí třetí generace. Někdo může tento model mylně považovat za přímého nástupce populární Motoroly V3 Razr. Jenže jím není. Nástupce Razra se jmenuje Razr2, nebo-li Motorola V3i, a také pro ni nyní výrobce uvolnil manuál v českém jazyce.



Žiletky ve stylu Razru: Motorola V3x a V3i

Manuály pro novinky na našem trhu Nokia N92 je perfektně vybavené véčko s nezvyklou konstrukcí. Displej s úhlopříčkou 7,1 centimetru bude sloužit zejména jako televizní obrazovka, přístroj je určen hlavně pro trhy s technologií digitálního vysílání DVB-H. Manuál EN Hlavním lákadlem Nokie N73 je 3,2 megapixelový fotoaparát s optikou Carl Zeiss a automatickým ostřením. Zaujme i rozměrný barevný displej s úhlopříčkou přes šest centimetrů. Manuál CZ EN Benq-Siemens EF51 je především hudební telefon s nezvyklým designem. Telefon ale není jenom o hudbě, má také 1,3 megapixelový fotoaparát s čtyřnásobným digitálním přiblížením. Manuál CZ EN Jde o novou verzi luxusní Motoroly V3 Razr. Motorola Razr V3x dokáže pracovat i v sítích WCDMA. Telefon je proto vybaven dvěma fotoaparáty pro komunikaci pomocí videohovorů. Manuál CZ EN Motorola RAZR V3i je nástupce modelu V3 Razr, tedy stylový mobil nejvyšší třídy. Má výjimečný design, je vyroben z vybraných materiálů a má i vylepšenou výbavu. V té přibyl mimo jiné 1,23 megapixelový fotoaparát. Manuál CZ EN

