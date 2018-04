Stáhněte si manuály pro nové telefony Nokia

Finský výrobce mobilních telefonů Nokia uvolnil návody pro dvojici novinek ve svém portfoliu. Jde především o telefon s konzervativním designem a slušnou výbavou, véčko Nokia 6267. Telefon má dva barevné displeje, hudební přehrávač s ovládáním i v zavřeném stavu, FM rádio a Bluetooth. Nokia 6267 zvládá pracovat i v sítích třetí generace a využívá platformu Series 40.

Druhá novinka je určena pro méně náročné zákazníky. Nokia 2630 má ve výbavě VGA fotoaparát, Bluetooth, FM rádio a e-mailový klient. Telefon pracuje pouze ve dvou pásmech GSM, v nichž nabízí datové přenosy EDGE třídy 6 a GPRS třídy 10. Telefonní seznam má místo pro 1000 kontaktů a vyzvánění může být ve formátu MP3.

Foto Popis Manuál Nokia 2630 je poměrně elegantní model klasické konstrukce. Ve výbavě má VGA fotoaparát, Bluetooth, FM rádio a e-mailový klient. CZ EN Nokia 6267 zvládá pracovat i v sítích třetí generace a využívá platformu Series 40. Telefon má dva barevné displeje, z nichž ten hlavní nabízí rozlišení QVGA a dokáže zobrazit 16,7 milionu barev. CZ EN

