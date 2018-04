Stáhněte si manuály pro nové telefony Nokia

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony z dílen Nokia.

Vzhledem k údržbě na serveru softwaremobil.idnes.cz není možné nejnovější manuály stahovat přímo odsud. U jednotlivých modelů je tak uveden odkaz přímo na stránky výrobce.

Finský výrobce mobilních telefonů Nokia uvolnil návody pro dvě novinky ve svém portfoliu. Jde především o novou verzi legendárního modelu, Nokii 3110 classic, která je určena pro náročné uživatele mobilních telefonů včetně mladších zákazníků. Druhou novinkou je vysouvací model Nokia 6110 Navigator. Ten přináší podporu GPS a navigační software v základní výbavě.

Nokia 3110 classic

Nokia 3110 s přídomkem classic nabízí povedený design, který neurazí svoji cílovou skupinu. Tedy méně náročné uživatele mobilních telefonů včetně mladších zákazníků. Telefon má pro každodenní použití praktickou odolnou konstrukci. Novinka má na některých místech silnější plast a nechybí gumové spoje, které činí telefon odolnějším.

Telefon patřící do řady Series 40 má displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit 262 000 barev. Aby novinka s klasickým označením obstála v současné konkurenci, vybavil ji výrobce poměrně bohatou výbavou. Najdeme v ní 1,3 megapixelový fotoaparát, FM rádio a hudební přehrávač. Ten využívá pro uložení hudebních souborů paměťové karty formátu microSD.

Nokia 6110 Navigator

Nokia 6110 Navigator je prvním přístrojem, u kterého se výrobce na navigační schopnosti speciálně zaměřil. V balení s telefonem se tak bude nacházet paměťová karta s předinstalovaným navigačním softwarem a lokálními mapovými podklady. Pro jednoduché spuštění a obsluhu navigačního programu je určena speciální klávesa. Nokia 6110 je tak schopna začít navigovat ihned po vybalení z krabice.

Kromě navigačního zařízení je ale Nokia 6110 i výkonným smartphonem postaveným na platformě S60, 3.1 Edition. Tentokrát se budeme muset obejít bez Wi-Fi, další výbava telefonu je ovšem na vysoké úrovni. Přístroj umí fungovat v sítích třetí generace, má přední kameru pro videohovory a ovládá i rychlá mobilní data HSDPA (3,6 Mbit/s).

Manuály pro novinky Nokia

Foto Popis Manuál Nokia 3310 classic je nový model střední třídy. Telefon patřící do řady Series 40 má displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit 262 000 barev. CZ EN Nokia 6110 Navigator je chytrý telefon s operačním systémem Symbian. Přináší také podporu GPS a navigační software v základní výbavě. CZ EN

