Stáhněte si manuály pro nové telefony Nokia

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony z dílen Nokia.

Nokia - hudební edice a nenápadné véčko

Finský výrobce mobilních telefonů Nokia uvolnil návody pro tři novinky ve svém portfoliu. Jde především o dvě speciální verze chytrých telefonů Nokia N70 a N73, které se vyznačují černou barvou krytu, větší pamětí a především specializací na hudbu. Poslední novinka, model 6085 je konzervativně vyhlížející véčko, které se bude nabízet v několika barevných variantách.

Notoricky známý model Nokia N70 dostavá navíc ve verzi Music Edition v základním balení paměťovou kartu s kapacitou 1 GB. Dalším bonusem jsou pak stereofonní sluchátka HS-28 a dálkový ovladač AD-41 s konektorem Jack 3,5 mm.

Druhým inovovaným modelem je Nokia N73. I v jejím případě má Music Edition verze černý kryt. S telefonem se bude dodávat paměťová karta s kapacitou 2 GB a také stereofonní sluchátka HS-28 s dálkovým ovladačem AD-41, na kterém je konektor Jack 3,5 mm. Připojit tak půjdou jakákoliv sluchátka.

Pro méně náročné zákazníky je pak určeno nové véčko střední třídy Nokia 6085, které bude nabízeno v několika barevných variantách. Telefon svým designem rozhodně příliš emocí nevyvolá, je totiž velmi konzervativní. Potěší některé přítomné funkce jako například rádio, zklamáním jsou naopak oba displeje a fotoaparát s nízkým rozlišením.

Manuály pro novinky Nokia

Foto Popis Manuál Nokia N70 je chytrý telefon s operačním systémem Symbian určený náročným zákazníkům. V jeho výbavě nechybí dvoumegapixelový fotoaparát, Bluetooth, nebo displej s podporou 260 000 barev. CZ EN Hlavním lákadlem Nokie N73 je 3,2 megapixelový fotoaparát s optikou Carl Zeiss a automatickým ostřením. Zaujme i rozměrný barevný displej s úhlopříčkou přes šest centimetrů. CZ EN Nokia je 6085 konzervativně vyhlížející véčko. Ve výbavě nechybí MP3 přehrávač, paměťové karty nebo Bluetooth. Fotoaparát má ale nízké rozlišení. CZ EN

